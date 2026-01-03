Правительство РФ продолжит индексировать пенсии не ниже уровня инфляции

Российское правительство утвердило план, гарантирующий сохранение покупательной способности пенсионеров. Согласно документу, с которым ознакомился ТАСС, страховая пенсия по старости и впредь будет индексироваться не ниже уровня инфляции.
Напомним, страховая пенсия — самый массовый вид пенсионного обеспечения в стране. Она назначается по старости, инвалидности или случаю потери кормильца. Её размер формируется из фиксированной выплаты и суммы накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), стоимость которых ежегодно устанавливается государством.
С 1 января 2026 года страховые пенсии уже были увеличены на 7,6%. Повышение объединило в себе два фактора: рост, равный фактической инфляции, и дополнительную индексацию, основанную на прогнозируемом увеличении заработных плат в стране.
Ранее россиянам напомнили о возможности докупить пенсионные баллы и трудовой стаж. В 2026 году один балл будет стоить 65,6 тысячи рублей, сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.