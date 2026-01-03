Ричмонд
Доля доллара в расчетах SWIFT упала впервые за пять лет

Доля доллара США в расчётах через глобальную систему SWIFT по итогам ноября 2025 года впервые за пять лет показала годовое снижение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы.

В ноябре текущего года американская валюта занимала 46,77% в общем объёме транзакций, что на 0,91 процентного пункта меньше, чем в ноябре 2024 года. Последний раз аналогичное падение в конце осени фиксировалось в 2020 году.

Евро, оставаясь второй по популярности валютой, в ноябре 2025 года, напротив, укрепил свои позиции. Его доля выросла на 1,54 процентного пункта в годовом выражении, достигнув 23,83%.

Ранее, с 2021 по 2024 год, доля доллара в ноябре ежегодно росла, а динамика евро была более резкой и непредсказуемой. Например, в 2023 году на фоне укрепления доллара доля европейской валюты снизилась сразу на 13,17 процентного пункта.

