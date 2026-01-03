Политик Мема: Финляндия теряет до €20 млрд в год от разрыва отношений с РФ

Экономика Финляндии ежегодно теряет от 18 млрд до 20 млрд евро из-за разрыва торговых отношений с Россией, с учетом инфляции и роста цен на энергоносители потери могут быть в три раза больше. Об этом в беседе с ТАСС заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.