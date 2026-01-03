Экономика Финляндии ежегодно теряет от 18 млрд до 20 млрд евро из-за разрыва торговых отношений с Россией, с учетом инфляции и роста цен на энергоносители потери могут быть в три раза больше. Об этом в беседе с ТАСС заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Политик назвал такие потери существенными для небольшой экономики Финляндии.
«Финляндия никоим образом не сможет компенсировать это за счет какой-либо другой страны», — подчеркнул Мема.
Он добавил, что при наихудшем сценарии ущерб будет наноситься экономике Финляндии в течение многих лет, если власти не исправят ситуацию.
По словам финского политика, рейтинг популярности правительства республики падает из-за роста безработицы и сокращения социальной помощи. Мема утверждает, что дела идут действительно плохо. Он призвал изменить ситуацию. Для этого нужно поставить интересы Финляндии на первое место.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал новогоднее обращение президента Финляндии Александра Стубба. Он подчеркнул, что Хельсинки придется заплатить за русофобию. Медведев указал, что пока Стубб говорит, «его граждане платят по счетам».