Совмин Беларуси расширил список товаров в кредит под 4%

Белорусское правительство продлило срок кредитной программы и расширило список товаров. Подробнее сообщили в пресс-службе Совмина.
Так, в Беларуси до конца 2026 года продляется кредитная программа «На родныя тавары». Соответствующее постановление Совмина дополнило перечень белорусских товаров, купить которые белорусы могут в кредит на специальных условиях. Увеличен также и перечень белорусских производителей, участвующих в данной программе кредитования.
Сообщается о наличии в списке товаров: ноутбуков, персональных мини-компьютеров, мониторов, моноблоков, серверов, системных блоков, систем хранения данных, обоев, зеркал, портландцемента, товаров легкой промышленности белорусских брендов (пальто, полупальто, костюмов, чемоданов, сумок и портфелей деловых из натуральной кожи, сервизов), соковыжималок, электроплиток, самокатов, электросамокатов, адаптеров к мотоблокам и мотокультиваторм, пахотно-ездовых модулей для мотоблоков, электроприборов отопления, электроконвекторов, радиаторов и иных товаров.
При расширении перечня в программу кредитования добавили белорусских производителей, которые изготавливают бытовые приборы отопления, мотовелотовары, деревянные окна и двери, комплекты постельного белья, комплекты деревянных домокомплектов, мебели, металлических дверей, микроволновок, средств малой механизации, одежды из натурального меха, сантехоборудования, телевизоров.
Кредиты по программе предоставляет «Беларусбанк» на льготных условиях с уплатой 4% годовых.
Но еще Совмин изменил условия кредитования, установив дифференцированные сроки погашения кредитов, исходя из категории товаров: на один, два и три года. При этом трехлетний срок кредита сохраняют для дорогостоящих товаров. Таких как, например, деревянные домокомплекты, отопительные котлы, средства малой механизации, мотоциклы и мопеды.
