Власти Новосибирска рассказали о планах строительства новых мостов

По его словам, возведение крупных мостов требует значительных финансовых вложений, исчисляемых миллиардами рублей, поэтому в ближайшие годы такие проекты реализовываться не будут. При этом они заложены в генеральном плане развития Новосибирска.
Глава города отметил, что в 2025 году в Новосибирске отремонтировали шесть мостовых сооружений. Кроме того, был полностью заново построен мост через реку 2-я Ельцовка на улице Сухарной.
Согласно Генеральному плану, после 2030 года в Новосибирске может появиться ещё три моста — в Заельцовском, Первомайском и Советском районах. Конкретные места размещения будущих переправ пока не определены.