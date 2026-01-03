Ричмонд
Власти Новосибирска рассказали о планах строительства новых мостов

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о перспективах строительства мостовых переправ в городе.

Источник: Сиб.фм

По его словам, возведение крупных мостов требует значительных финансовых вложений, исчисляемых миллиардами рублей, поэтому в ближайшие годы такие проекты реализовываться не будут. При этом они заложены в генеральном плане развития Новосибирска.

Глава города отметил, что в 2025 году в Новосибирске отремонтировали шесть мостовых сооружений. Кроме того, был полностью заново построен мост через реку 2-я Ельцовка на улице Сухарной.

Согласно Генеральному плану, после 2030 года в Новосибирске может появиться ещё три моста — в Заельцовском, Первомайском и Советском районах. Конкретные места размещения будущих переправ пока не определены.