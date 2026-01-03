Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прожиточный минимум вырос в Нижегородской области в начале 2026 года

С 2026 года в Нижегородской области изменились размеры прожиточного минимума, сообщает «Комсомольская правда — Нижний Новгород».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно постановлению, размещенному на официальном правовом портале, средняя величина прожиточного минимума на душу населения теперь составляет 17 803 рубля. Это на 1 134 рубля больше по сравнению с предыдущим показателем, установленным на уровне 16 669 рублей. Размер прожиточного минимума дифференцирован по основным социальным группам.

Для работающего населения он установлен в размере 19 405 рублей. Для детей — 17 269 рублей.

Пенсионерам, согласно новому порядку, положено 15 311 рублей. Все значения закреплены на 2026 год и будут использоваться при расчёте различных социальных выплат и пособий в регионе.

Напомним, что с начала года МРОТ в России вырос более чем на 20%. Теперь он составляет 27 093 рубля.