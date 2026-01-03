Прожиточный минимум вырос в Нижегородской области в начале 2026 года

Согласно постановлению, размещенному на официальном правовом портале, средняя величина прожиточного минимума на душу населения теперь составляет 17 803 рубля. Это на 1 134 рубля больше по сравнению с предыдущим показателем, установленным на уровне 16 669 рублей. Размер прожиточного минимума дифференцирован по основным социальным группам.