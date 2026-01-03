«Газета.Ru» назвала 10 самых ожидаемых автомобильных новинок 2026 года

В 2026 году на российском рынке появится Lada Azimut, обновленный УАЗ «Патриот», новая линейка «Москвичей» и большое количество новинок от китайских автокомпаний — и под собственными брендами, и под созданными специально для России. «Газета.Ru» собрала все важные автомобильные премьеры наступившего 2026 года.