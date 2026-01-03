В Екатеринбурге вырос тариф на газ с 1 января 2026 года

Жители Екатеринбурга с 2026 года начнут больше платить за газ. Информация опубликована на официальном сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области. В следующем месяце в квитанциях будут другие суммы, так как тарифы изменились с 1 января нового года.