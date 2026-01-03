В Екатеринбурге вырос тариф на газ с 1 января 2026 года

Жители Екатеринбурга с 2026 года начнут больше платить за газ. Информация опубликована на официальном сайте Региональной энергетической комиссии Свердловской области. В следующем месяце в квитанциях будут другие суммы, так как тарифы изменились с 1 января нового года.
Согласно Постановлению Региональной энергетической комиссии Свердловской области (29.12.2025 № 338 ПК), екатеринбуржцы, чьи дома подключены к «Газпром газораспределение Екатеринбург», будут платить 7,52 рубля за кубометр газа вместо 7,40 рубля. Если поставщик АО «Екатеринбурггаз», то платить придется 7,55 рубля вместо 7,43 рубля за кубометр.
Отметим, что речь идет о плате за кубометр газа, который используется для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты. Ранее стало известно, что тарифы на остальные коммунальные услуги также вырастут.
Например, в Екатеринбурге, Красноуральске и поселке Рефтинском тарифы ЖКХ вырастут больше, чем в остальной области. Это следует из указа губернатора Свердловской области Дениса Паслера «Об установлении значений предельных индексов платы за коммунальные услуги».
Индексация коммунальных услуг, которая утверждена правительством РФ, будет организована в два этапа. Так, с 1 января 2026 года она составила 1,7%.
С 1 октября 2026 года максимальная индексация составит 11,7%, но в Свердловской области рост платы ограничат на уровне 9,7%. При этом, в Екатеринбурге предельный индекс роста тарифов за ЖКХ составит 12,9%, в Красноуральске — 15,3%, а в поселке Рефтинском — 20%.