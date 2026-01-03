Двое нижегородцев стали миллионерами в первый день 2026 года

Об этом сообщили в пресс-службе оператора государственных лотерей, организуемых Минфином и Минспорта России. Общая сумма выигрышей по области составила 66 732 409 рублей. Два участника выиграли по одному миллиону рублей каждый, однако за своими призами они пока не обратились. Всего в регионе было приобретено 312 679 билетов, которые оказались выигрышными.