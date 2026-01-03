Ричмонд
Трамп: нефтяную инфраструктуру Венесуэлы восстановят на деньги компаний США

Президент США заявил, что восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы потребует многомиллиардных вложений.

Источник: Аргументы и факты

Восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы будет осуществляться за счет средств американских нефтяных компаний, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.

«Финансирование будет осуществляться непосредственно нефтяными компаниями», — подчеркнул американский президент.

По его словам, восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы потребует вложения миллиардов долларов.

Напомним, в субботу США нанесли удары по территории Венесуэлы. Стало известно о захвате американскими военными президента страны Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. По словам американского генпрокурора Памелы Бонди, их планируется судить в США.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены управлять Венесуэлой до тех пор, пока не появится возможность «безопасной и разумной» передачи власти. По словам главы Белого дома, в Вашингтоне уже формируется команда, которой предстоит взять на себя временное управление Венесуэлой.

