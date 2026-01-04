Нацбанк установил курс доллара и курс евро на 4 января

В Национальном банке сообщили курсы валют на 4 января, воскресенье. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 4 января остались без изменений.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 4 января, Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9027 белорусского рубля, 1 евро — 3,4170 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7058 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на среду, 31 декабря, четверг, 1 января, пятницу, 2 января, и субботу, 3 января, курс евро, курс доллара и курс российского рубля сохранены в значениях, установленных и на воскресенье, 4 января.
Еще процессинговый центр отреагировал на сбой с картами «Беларусбанка».