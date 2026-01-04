Самая дорогая квартира в Челябинске занимает целый этаж

В Челябинске выставили на продажу самую дорогую квартиру.
В Челябинске самая дорогая квартира занимает целый этаж и стоит 68 миллионов рублей. Объявление о продаже элитной недвижимости размещено на популярном сайте.
«Продается 4-комнатная квартира площадью 335 квадратных метров. Восьмой этаж восьмиэтажного дома — единственная квартира на этаже. Цена — 68 миллионов рублей», — указано в объявлении на популярном сайте.
Находится квартира на Университетской набережной. По словам автора объявления, проектировали квартиру «именитые дизайнеры с учетом современных тенденций». В связи с чем она продается, владелец не уточняет.
Ранее в Челябинске на популярном сайте уже выставляли редкую монету за 20 миллионов рублей, отмечая, что на эту сумму в городе можно купить элитную квартиру с дизайнерским ремонтом. До этого сообщалось, что самые дорогие «трешки» в сталинских домах в центре Челябинска стоят 8,5−11 миллионов рублей.