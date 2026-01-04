Reuters: в Венесуэле парализован экспорт нефти

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на данные по отслеживанию судов и морских брокеров сообщала, что один из танкеров, шедший за нефтью в Венесуэлу, изменил курс и направился в Нигерию, еще четыре судна остановили движение после начала военной операции США. По заявлению Трампа, американские силы нанесли по Венесуэле массированный удар, а президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны.