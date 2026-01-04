Ричмонд
Reuters: в Венесуэле парализован экспорт нефти

Экспорт нефти из Венесуэлы фактически остановлен на фоне военной операции США в стране. Об этом сообщают британские СМИ.

Транспортировка нарушена из-за объявленной Трампом спецоперации и блокады.

«Экспорт нефти из Венесуэлы, который сократился до минимума на фоне объявленной Трампом блокады танкеров теперь парализован», — сообщает агентство Reuters. Они ссылаются на четыре источника из нефтяной отрасли.

Reuters уточняет со ссылкой на сервис отслеживания судов TankerTrackers, что несколько танкеров с венесуэльской нефтью, которые должны были направиться в США и азиатские страны, так и не вышли в море. Часть судов, планировавшихся под загрузку, покинула территориальные воды Венесуэлы пустыми. В главном нефтяном порту страны Хосе, по данным агентства, в субботу не велась погрузка ни одного танкера.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на данные по отслеживанию судов и морских брокеров сообщала, что один из танкеров, шедший за нефтью в Венесуэлу, изменил курс и направился в Нигерию, еще четыре судна остановили движение после начала военной операции США. По заявлению Трампа, американские силы нанесли по Венесуэле массированный удар, а президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны.

