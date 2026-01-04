Кинотеатр, популярная гостиница и бывший музей: недвижимость Перми, которую долго не могут продать

В Перми продается много разной недвижимости.
В Перми на продажу выставлены сотни объектов коммерческой недвижимости — от небольших кафе до целых высоток. Многие из них продаются уже очень долго, некоторые — годами. URA.RU собрало топ-5 объектов, на которые никак не могут найти покупателей.
Два этажа в ТРК «Колизей Синема».
Верхние этажи ТЦ ранее занимал большой кинотеатр.
Более двух лет назад в Перми на продажу выставили помещения на четвертом и пятом этажах ТРК «Колизей Синема». До 26 февраля 2023 года там работал кинотеатр «Синема Парк». Общая площадь объекта составляет 6 585,5 квадратных метра. Ее возможно увеличить в два раза в рамках реконструкции. За годы стоимость актива увеличилась до 440 млн рублей.
Отель в центре Перми.
Отель рассчитан на 50 номеров.
Отель «Круиз» в центре краевой столицы продается с 2018 года. Актив представляет собой пятиэтажное здание площадью 2,8 тысяч квадратных метров с земельным участком в 28,2 сотки. Находится в собственности. В цену также входит смежный участок автопарковки. В отеле есть 50 номеров, кафе и две сауны. В распоряжение нового собственника перейдут вся имеющаяся в гостинице мебель, а также техника. Вложений в ремонт не требуется. Цена недвижимости и земли за годы достигла 175 млн рублей.
Бизнес-центр.
Здание бизнес-центра дорожает с каждым годом.
В центре Перми с 2019 года не могут продать здание бизнес-центра, расположенное по адресу, улица Максима Горького, 34. Площадь объекта — более 4,7 тысяч квадратных метров. Среди достоинств объекта называются обеспеченность локации различной инфраструктурой, в том числе транспортной. Внутри БЦ работает служба рецепции, есть круглосуточная охрана, видеонаблюдение и система контроля доступа. Объект также оборудован парковкой на 25 машиномест. Изначально бизнес-центр продавался за 417 млн рублей. Сейчас его стоимость составляет 647 млн рублей.
Бывший кинотеатр.
Здание было построено еще в 1957 году.
Здание, в котором раньше находился «Октябрь» в центре Перми продается уже несколько лет. В разное время возможность его покупки рассматривала мэрия города, поэтому в публичной продаже объект недвижимости не стоял. Но чиновников не устроила цена актива, поэтому летом 2025 года его публично выставили на продажу за 260 млн рублей. Сейчас цену снизили до 234 млн рублей. Объект представляет собой двухэтажное строение 1957 года постройки. Участок земли под ним оформлен в аренду на 50 лет. Так как после закрытия кинотеатра в здании работал детский игровой центр, то продается оно с полным комплектом оборудования, игровых автоматов, 3D-кинотеатром, проекторами и кафе.
Бывшее здание музея.
Здание бывшего музея продавалось с 2023 года.
Бывшее здание музея современного искусства PERMM на Бульваре Гагарина в Перми продавалось с апреля 2023 года. В разное время его стоимость менялась от 260 млн рублей до 400 млн рублей. Актив представляет собой пятиэтажное строение с цокольным этажом общей площадью 2 940 квадратных метров и земельным участком площадью в 4 458 квадратных метров. Место в центре Мотовилихи рядом с площадью Дружбы. Есть парковка вместимостью до 50 машин. Летом 2025 года объект был снят с продажи, его стали предлагать взять в аренду. Но владеющий активом пермский миллиардер Александр Репин в беседе с URA.RU не исключил, что все-таки продаст недвижимость — если будет найден покупатель, предлагающий солидную сумму.