Кинотеатр, популярная гостиница и бывший музей: недвижимость Перми, которую долго не могут продать

Здание, в котором раньше находился «Октябрь» в центре Перми продается уже несколько лет. В разное время возможность его покупки рассматривала мэрия города, поэтому в публичной продаже объект недвижимости не стоял. Но чиновников не устроила цена актива, поэтому летом 2025 года его публично выставили на продажу за 260 млн рублей. Сейчас цену снизили до 234 млн рублей. Объект представляет собой двухэтажное строение 1957 года постройки. Участок земли под ним оформлен в аренду на 50 лет. Так как после закрытия кинотеатра в здании работал детский игровой центр, то продается оно с полным комплектом оборудования, игровых автоматов, 3D-кинотеатром, проекторами и кафе.