Европа наладила поставки некачественного пива в Россию

— Если вернуться к истокам, то, что в летописях называли медом и квасом, — часто это было, по сути, легкое пиво или медовуха. Потом из Европы пришло христианство, а вместе с ним — пиво, которое варили в монастырях. В дальнейшем уже промышленное пивоварение развивалось в первую очередь в соответствии с немецкой школой, когда Петр I прорубил окно в Европу, и вместе с другими новыми технологиями, товарами, продуктами на рынок РФ пришли и традиции создания этого пенного напитка. В советские времена, когда был соцлагерь и Совет экономической взаимопомощи, в СССР привозили варочные порядки из Чехословакии — тогда в стране было построено несколько десятков заводов с чешским оборудованием, и пивовары переняли чешскую школу. В итоге получился такой микс из старинных локальных рецептов — медов, квасов, ржаного пива, а также немецкого лагера и чешского более охмеленного пилзнера. При этом страна большая по территории, многонациональная, поэтому и в царские, и в советские времена в нее проникали различные другие стили из Европы и Азии.