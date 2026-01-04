Европа наладила поставки некачественного пива в Россию

Из импортируемого в Россию европейского пива большую часть варят по упрощенным рецептурам специально для РФ, рассказал председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.
Большая часть поставляемого в Россию из Европы пива — это не продукция известных брендов, а сваренные по упрощенным рецептурам напитки, которые выпускают специально для РФ. Когда правительство ввело пошлину на ввоз пенного из недружественных стран, импортеры нашли способ обхода — поставки через Белоруссию, рассказал URA.RU председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман. Вместе с тем в России появилось больше пива из других стран, включая Азию, Латинскую Америку и Южную Африку, однако подавляющее большинство покупателей по-прежнему предпочитает отечественное, отметил эксперт.
— Правительство повысило до 1,5 евро пошлину на ввоз пива из так называемых недружественных стран. Сработала ли эта мера и помогла ли российским пивоварам?
— В целом импортное пиво занимает около 6% российского рынка, в том числе 1% — известные во всем мире бренды, а остальные 5% — это пиво, которое варится по упрощенным рецептурам и оптимизированным технологиям специально для России. Эти пошлины и были введены, в том числе для того, чтобы на нашем рынке оставалась качественная продукция и уходила сомнительная, которую по новым правилам станет невыгодно продавать.
Отчасти это сработало. Те добросовестные импортеры, которые работают с качественным пивом известных марок, выполняют новые требования. Но некоторые компании их обходят.
Повторяется история с так называемыми «белорусскими креветками»: вместе с падением поставок из ЕС вырос более чем в четыре раза импорт из Белоруссии. И это продукция отнюдь не из бывшей советской республики, а из европейских стран, которую везут в обход пошлин.
Пошлина на ввоз пива из недружественных стран выросла до 1,5 евро за литр.
Поэтому в целом мера правильная, но механизм контроля ее реализации пока отсутствует. Полагаю, правительство примет меры, чтобы ввоз пива в страну шел в соответствии с новыми правилами. Потому что бюджет теряет большие деньги от этой недоплаты.
— Как потребителю, который не разбирается хорошо в марках пива, в магазине отличить качественную брендовую продукцию от тех напитков с упрощенной рецептурой, о которых вы сказали?
— Пиво всемирно известных брендов даже до повышения пошлины продавалось в высоком ценовом сегменте — стоило 200−300 рублей за бутылку или банку. Теперь оно должно быть еще дороже. В ресторанах оно было по 500−700 рублей за полулитровую кружку, теперь же — от 700 и выше. А когда вы видите импортное пиво по цене 100 с небольшим рублей за бутылку или банку, стоит задуматься, как это возможно, если даже российское пенное нормального качества уже стоит от 70 рублей и выше, при этом его не надо везти из другой страны через таможню. А тут при массе сопутствующих расходов — такая низкая цена.
Пивоваренные производства есть во всех регионах России, рассказывает Даниил Бриман.
И второе, что должно настораживать, — название, которое ни о чем вам не говорит. Бывает, конечно, и такое, что бренд известный, а цена — около 100 рублей. Но это, как правило, локализованная продукция, сваренная в России по лицензии. Таких марок в последние годы стало намного меньше, но они есть. С качеством такого пива все должно быть в порядке: производитель работает в России и несет ответственность за состав и рецептуру. А по параллельному импорту могут привезти все, что угодно.
— Европа еще продолжает задавать тон пивоварам в мире?
— Несомненно, европейская школа пивоварения наиболее известная. И конечно, если говорить про традиционные немецкие, чешские, бельгийские сорта, у каждой страны свои стили. Но сейчас идет поглощение частных пивоваренных компаний в этих и других европейских странах крупными транснациональными корпорациями.
С одной стороны, это снижение операционных затрат, а значит, более стабильная цена для потребителя, но с другой, теряется стилистика, свойственная конкретному региону или заводу.
Китай вышел на первое место по поставкам пива в Россию.
Потому что крупные корпорации заинтересованы в том, чтобы пиво их бренда вне зависимости от того, на каком из заводов оно сварено, было везде одинаковым, и подгоняют его под некие стандарты. В итоге на ключевых европейских рынках часть пивоварен закрывается, а продукция других превращается в одинаковый лагер. Независимые производители еще бьются за свое существование, но их все меньше.
— На первое место по поставкам пива в Россию вышел Китай. Растет ли популярность китайских брендов в РФ, и как воспринял потребитель продукцию из КНР и других азиатских стран?
— Китайское пиво всегда было на российском рынке. Правда, в основном оно продавалось как экзотический товар или в ресторанах азиатской кухни. А сейчас появилось повсеместно в торговых сетях. Ретейлеры постарались компенсировать таким образом сокращение количества иностранных брендов на полках. Появилась продукция не только из Китая, но и из Вьетнама и даже таких экзотических для пивной отрасли стран, как Северная Корея. Но в общем объеме это около 1% или менее. Думаю, еще на процентный пункт эта доля может вырасти, как раз за счет замещения того не лучшего по качеству пива из западных стран.
Китайское и в целом азиатское пиво имеет свою специфику. В нем часто используется рис, поэтому оно более легкое или, как говорят пивовары, пустое по вкусу.
Это не то, к чему привык российский покупатель, поэтому вряд ли в ближайшей или среднесрочной перспективе оно займет значительную долю на российском рынке.
— Также в России появилось пиво из Бразилии, Южной Африки, давно продается мексиканское. У него есть свои особенности?
Принятый в Германии более 500 лет назад закон «о чистоте пива» определил стандарт его производства из четырех компонентов — воды, солода, хмеля и дрожжей.
— Если говорить про мексиканское, то это всемирно известный бренд с многолетними большими вложениями в маркетинг, и у него есть своя ниша, в том числе в России. А ЮАР, кстати, достаточно известный производитель пива — исторически там было много европейцев, которые построили пивоваренные производства и выращивали сырье. Поэтому там уже сформирована культура, стандарты, технологии. То же и в Южной Америке — пивоварение туда привезли когда-то европейцы. И рецептуры в этих странах формировались в зависимости от того, представители какой европейской державы там были.
Конечно, как и у азиатского, у этого пива есть свои особенности. Используют не только ячменный солод, но и рис, как в китайском пиве, а также просо, кукурузу — те злаки, которые растут в этой местности. Потому что так производить дешевле, чем привозить сырье издалека. Это отражается на вкусе — где-то он может быть сладковатым, где-то более легким. И по цвету может отличаться.
— А какие отличительные особенности у российского пива, и что на них повлияло?
Пиво издавна варят везде, где злаковые входят в основу рациона, отметил Бриман.
— Если вернуться к истокам, то, что в летописях называли медом и квасом, — часто это было, по сути, легкое пиво или медовуха. Потом из Европы пришло христианство, а вместе с ним — пиво, которое варили в монастырях. В дальнейшем уже промышленное пивоварение развивалось в первую очередь в соответствии с немецкой школой, когда Петр I прорубил окно в Европу, и вместе с другими новыми технологиями, товарами, продуктами на рынок РФ пришли и традиции создания этого пенного напитка. В советские времена, когда был соцлагерь и Совет экономической взаимопомощи, в СССР привозили варочные порядки из Чехословакии — тогда в стране было построено несколько десятков заводов с чешским оборудованием, и пивовары переняли чешскую школу. В итоге получился такой микс из старинных локальных рецептов — медов, квасов, ржаного пива, а также немецкого лагера и чешского более охмеленного пилзнера. При этом страна большая по территории, многонациональная, поэтому и в царские, и в советские времена в нее проникали различные другие стили из Европы и Азии.
В советские времена ассортимент был ограничен, потому что пиво варили из локального сырья. Поэтому тогда говорили, что есть два сорта — пиво есть и пива нет. Сейчас производители освоили десятки стилей — все самые популярные, которые можно встретить в любой другой стране.
Но по-прежнему основную долю продаж занимают светлые лагеры. Дальше идет пилзнер, пшеничное пиво, нефильтрованное, темные сорта, пришедшие из Англии, Ирландии. Есть какая-то доля у элей — это пиво верхового брожения. И более узкие ниши занимают редкие стили — сауэры, гезы, портеры, IPA, APA и так далее. Часто они бывают слишком крепкими, с ярким и не для всех понятным вкусом.
— Пиво — самый массовый алкогольный напиток и, как говорят, третий по популярности после воды и чая. Почему так много стран, где его варят?
Главный компонент пива — хорошая вода, подчеркивает эксперт.
— Главный компонент пива такой же, как и у чая, — это вода. Она сама по себе имеет вкус. И там, где она хорошая, варят качественное пиво. Потому что все остальное — солод, хмель, дрожжи, бутылки, банки — можно привезти, а воду издалека доставлять не получится. Да, пытаются варить пиво и в тех странах, где воду опресняют, но разница во вкусе сразу заметна.
Пиво — самый древний напиток, который делает человек, ему более 10 тысяч лет. Исторически оно распространено там, где в основе рациона питания были злаковые. Причем за все это время рецепт приготовления принципиально не изменился, только на смену диким дрожжам пришли пивные, которые специально культивируются. Появились верховые дрожжи, низовые, более ароматные, более подходящие для крепкого пива, пшеничного или каких-то пивных напитков.
— Что делает напиток пивом и отличает его от пивных напитков?
— В России подход соответствует классическому «закону о чистоте пива», принятому 500 лет назад: это напиток, сваренный из четырех компонентов — пивной солод, очищенная вода, дрожжи и хмель. У нас в шутку добавляют еще и пятый ингредиент — совесть пивовара. Может быть различное сочетание солодов — темных, светлых, пшеничных, ржаных, овсяных, которые формируют стиль, могут быть более горькие или ароматные хмели, разные штаммы дрожжей. А пивные напитки тоже делаются на основе пивного сусла, но туда могут добавляться натуральные ароматизаторы, специи, сок, фруктовое пюре или что-то еще.
— Знают ли российское пиво в других странах, и где оно еще популярно?
Качественное пиво не может стоить дешевле 60−70 рублей за бутылку или банку, уверен Даниил Бриман.
— Многие крупные российские компании экспортируют продукцию, некоторые даже в десятки стран. Но, честно говоря, в основном за границей пиво из РФ — такой же нишевой продукт, как у нас марки из Бразилии и ЮАР. Массового распространения в дальнем зарубежье оно не имеет. Хотя в странах бывшего СССР исторически пользуется спросом так же, как в России активно продается, например, пиво из Белоруссии и Казахстана.
— Какие регионы в России сильны своими пивоваренными традициями, культурой, и много ли у нас своих уникальных локальных рецептов, характерных для той или иной части России?
— Во всех российских регионах есть пивоваренные производства разной величины. В общей сложности в стране около двух тысяч производителей. Две трети рынка занимают пять крупнейших компаний — это не только российская, но и общемировая тенденция. И у всех в основе линейки лагер — часто то самое жигулевское. И другие популярные сорта, о которых я уже сказал, — большие заводы производят, если не все, то, по крайней мере, большую часть. Нишевые виды — стауты, портеры, пивные напитки с добавлением сока и специй, Indian pale ale — обычно выпускают крафтовые пивоварни. При этом говорить, что в каком-то регионе популярен свой местный сорт, сейчас я бы не стал. Логистика развита, на рынке доминируют федеральные сети, а пиво благодаря технологиям производства может храниться год, а в некоторых случаях и два.
Российский потребитель привязан к цене. Пиво — продукт массовый, поэтому для большей части фактор стоимости определяющий.
Еще и поэтому пиво крупных компаний, цены на которое обычно ниже, представлено повсеместно, а средних или небольших крафтовых — это, как правило, регион производства и определенная территория вокруг.
— Может ли недорогое пиво быть качественным?
Большинство российских пивоваров выпускает продукцию с соблюдением ГОСТа, говорит Даниил Бриман.
— Когда вы видите на полках пиво по цене ниже питьевой воды, если это не какая-то разовая акция от производителя или торговой сети, стоит задуматься, как и из чего оно сделано. Потому что производство этого напитка — сложный процесс. С учетом инфляции сегодня качественное пиво не может стоить дешевле хотя бы 60−70 рублей за самую популярную упаковку — 0,45 литра.
Поэтому Союз российских пивоваров выступает за то, чтобы для пива по аналогии с крепким алкоголем была установлена минимальная розничная цена. Это исключит попытки манипулирования технологиями и рецептурами для снижения себестоимости. Если в одной розничной цене будут стоять десятки марок, потребитель сравнит и разберется, где настоящее пиво, а где нет.
К счастью, большинство производителей на российском рынке варит пиво честно и по ГОСТу. А потребителю могу посоветовать читать информацию на этикетке. Как правило, компании не скрывают реальный состав, даже если это пивной напиток с упрощенной рецептурой, — дезинформация может обернуться для них серьезными последствиями. И, если вы видите, что компонентов больше четырех, и при этом пятый — не вишневый сок и не какие-то специи, характерные для тех или иных крафтовых стилей, а какие-то сахарные сиропы или что-то в этом духе, то делайте выводы.