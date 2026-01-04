Как изменился список миллиардеров ХМАО в 2025 году

Формально бизнес перешел под контроль Миннигуловой около двух лет назад. По данным СБИС, ранее собственником этих компаний являлся ее супруг — Марат Миннигулов. Ранее он занимал должность председателя думы Нефтеюганска, однако в 2025 году его полномочия были прекращены досрочно в связи с утратой доверия после судебного решения о предоставлении недостоверных сведений о доходах и имуществе. Компании, вошедшие в рейтинг, официально принадлежат Марине Миннигуловой и учитывались URA.RU как ее собственные активы.