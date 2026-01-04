Как изменился список миллиардеров ХМАО в 2025 году

В ХМАО координально поменялся список богатейших людей в 2025 году.
В 2025 году рейтинг самых богатых жителей ХМАО заметно изменился. В десятке появились новые фигуры, а прежние лидеры отошли от дел. Агентство URA.RU проанализировало финансовые документы компаний и составило актуальный рейтинг миллиардеров ХМАО.
1 место. Владимир Богданов.
Владимир Богданов по-прежнему остается самым богатым и влиятельным бизнесменом Югры. Возглавляемая им нефтяная компания «Сургутнефтегаз» сохраняет статус крупнейшей нефтяной компании региона.
Лидерство Богданова подтверждается финансовой отчетностью ПАО «Сургутнефтегаз» за первое полугодие 2025 года. Согласно данным РСБУ, совокупные активы компании за половину 2025 года составили почти девять трлн рублей, а объем нераспределенной прибыли превысил 7,1 трлн рублей. При этом компания зафиксировала чистый убыток в размере 452,7 млрд рублей, который эксперты связывают с валютной переоценкой финансовых вложений на фоне укрепления рубля.
2 место. Иван Поляшенко.
Иван Поляшенко из Когалыма стал главным открытием рейтинга 2025 года и фактически перевернул расстановку сил в списке югорских богачей.
Согласно бухгалтерской отчетности ООО «ОйлМет», предприятие с шестью сотрудниками и годовой выручкой 14,8 млн рублей задекларировало активы на сумму более 714 млрд рублей. Это автоматически вывело Поляшенко в число крупнейших собственников активов в ХМАО.
«В документах указаны реальные цифры. Но нужно понимать, что речь идет всего лишь об активах», — пояснил представитель компании в разговоре с корреспондентом URA.RU.
При этом финансовая история «ОйлМет» выглядит скромно. Выручка в разные годы составляла от пяти до 50 млн рублей, чистая прибыль — от убытков до девяти млн рублей, в 2024 году прибыль составила 9,04 млн рублей.
3 место. Виктор Сарапин.
Виктор Сарапин опустился на одну строчку рейтинга миллиардеров ХМАО. Годом ранее занимал второе место. Снижение позиции связано с появлением в топе нового участника с формально более крупными активами.
Совокупная стоимость активов предпринимателя оценивается примерно в 35−38 млрд рублей. Группа компаний Сарапина, в которую входят «Ремэкс», «Ремэкс Трак», «ПКФ Ремэкс» и «МК Ремэкс», по итогам 2024 года показала резкое снижение выручки. Как следует из отчетности, размещенной на ресурсе БФО и проанализированной URA.RU, совокупная выручка всех компаний составила 62,07 млрд рублей, тогда как годом ранее она достигала 88,57 млрд рублей. Таким образом, за год бизнес потерял более 26 млрд рублей оборота.
Еще заметнее сократилась чистая прибыль. По итогам 2024 года она составила 8,24 млрд рублей против 18,76 млрд рублей в 2023 году. Падение превысило 56%.
4 место. Ярослав Мельник.
Ярослав Мельник по итогам 2025 года сохранил четвертую строчку рейтинга миллиардеров ХМАО, подтвердив статус одного из крупнейших нефтесервисных предпринимателей региона. Его ключевой актив — компания «Экотон», зарегистрированная в Пыть-Яхе.
Общая стоимость активов Мельника оценивается более чем в 23 млрд рублей. Финансовые результаты предприятия за 2024 год стали рекордными по выручке за все время существования компании. По данным финансовой отчетности, оборот «Экотона» превысил 32,1 млрд рублей, что почти на 20% больше, чем годом ранее. В 2023 году выручка составляла около 26,8 млрд рублей.
5 место. Анатолий Марченко.
Анатолий Марченко по итогам 2025 года сохранил место в первой пятерке миллиардеров ХМАО, несмотря на заметное ухудшение финансовых показателей ключевого актива. Его основной бизнес сосредоточен в дорожном и инфраструктурном строительстве для нефтяных компаний.
Согласно бухгалтерской отчетности, чистая прибыль его компании «Талспецстрой» по итогам 2024 года сократилась более чем в два раза — до 939,5 млн рублей против 1,93 млрд рублей годом ранее. Снижение превысило 50%. Одновременно упала и выручка предприятия: она составила 5,23 млрд рублей, что почти на 2,7 млрд рублей меньше показателя 2023 года.
Несмотря на падение прибыли, совокупная стоимость активов бизнеса Марченко оценивается более чем в девять млрд рублей. Это помогает ему удержать место в верхней части рейтинга.
6 место. Ваха Закриев.
Владелец торговых центров в Нижневартовске Ваха Закриев по итогам 2025 года поднялся на две позиции в рейтинге миллиардеров ХМАО. Совокупная стоимость активов бизнесмена оценивается примерно в пять млрд рублей, при годовой выручке ключевых компаний около 680 млн рублей. Основу капитала предпринимателя формирует коммерческая недвижимость в Нижневартовске.
Крупнейшим активом Закриева остается компания «Югра-Строй». Она управляет крупнейшими торгово-развлекательными центрами Нижневартовска. Ключевым объектом в структуре бизнеса считается ТРЦ «Югра-Молл» — самый крупный торгово-развлекательный комплекс города. Кроме того, в портфеле Закриева находятся торговые центры «Флагман», North Star Sky, «Мираж».
Финансовые показатели бизнеса Закриева нестабильны. В 2024 году чистая прибыль ООО «Югра-Строй» почти удвоилась и составила 7,76 млн рублей, однако рост прибыли сопровождался снижением выручки — с 950,6 млн до 679,2 млн рублей. В предыдущие годы компания показывала как резкие всплески прибыли, так и убыточные периоды.
Дополнительные активы бизнесмена сосредоточены в торгово-закупочной компании «Закриев и Ко», а также в логистике и розничной торговле. Однако эти предприятия существенно не влияют на общий объем капитала.
7 место. Игорь Мярковский.
Владелец ТЦ «Флагман» в Нефтеюганске Игорь Мярковский по итогам 2025 года занял седьмое место в рейтинге миллиардеров ХМАО. Совокупная стоимость активов бизнесмена оценивается примерно в 3,6 млрд рублей, при общей выручке компаний более 6,4 млрд рублей.
Крупнейшим активом Мярковского является транспортная компания «Альянс», зарегистрированная в Челябинске. Предприятие, полностью принадлежащее бизнесмену, специализируется на грузовых перевозках и формирует основную часть оборота группы — свыше шести млрд рублей в год. Стоимость компании оценивается более чем в 3,4 млрд рублей.
8 место. Михаил Сердюк.
Михаил Сердюк по итогам 2025 года занял восьмое место в рейтинге миллиардеров ХМАО, несмотря на существенное сокращение состояния в 2024 году. Совокупная стоимость активов, находящихся под его контролем, оценивается примерно в 3,1−3,2 млрд рублей, однако за год бизнес окружного парламентария мог потерять более миллиарда рублей.
Состояние миллиардера уменьшилось из-за убытков его Домостроительного комбината-1 (ДСК-1). По данным бухгалтерской отчетности, чистая прибыль предприятия за 2024 год составила минус 1,24 млрд рублей на фоне выручки в 286,3 млн и расходов в 731,9 млн рублей. Высокие производственные затраты и налоги не позволили компании выйти в плюс, несмотря на наличие заказов.
В целом Сердюк контролирует более 14 предприятий, работающих в сферах строительства, топлива и энергетики, логистики, аренды недвижимости и нефтяного сервиса. Крупнейшими действующими активами Сердюка, помимо ДСК-1, остаются компании «Топливное обеспечение», «Юграпромстрой», «СТХ» и «МКМ», однако их финансовые результаты в отчетном периоде были умеренными. В 2025 году бизнесмен также зарегистрировал новые структуры в нефтяном сегменте, однако их вклад в общий финансовые результат незначителен.
9 место. Марина Миннигулова.
Марина Миннигулова заняла предпоследнее место в рейтинге богачей ХМАО. Совокупная стоимость принадлежащих ей активов оценивается примерно в 2,6−3,1 млрд рублей, при этом финансовые результаты бизнеса за 2024 год продемонстрировали резкий рост.
Основные активы Миннигуловой сосредоточены в нефтетранспортном и логистическом сегментах. Ключевыми компаниями являются «Югратрансойл» и «Салым-Ойл», которые по итогам 2024 года более чем в два раза увеличили чистую прибыль. Согласно бухгалтерской отчетности, «Югратрансойл» получил 365,4 млн рублей чистой прибыли против 166 млн рублей годом ранее, а «Салым-Ойл» увеличил показатель с 94 млн до почти 149 млн рублей. Совокупная прибыль двух предприятий превысила 500 млн рублей.
Формально бизнес перешел под контроль Миннигуловой около двух лет назад. По данным СБИС, ранее собственником этих компаний являлся ее супруг — Марат Миннигулов. Ранее он занимал должность председателя думы Нефтеюганска, однако в 2025 году его полномочия были прекращены досрочно в связи с утратой доверия после судебного решения о предоставлении недостоверных сведений о доходах и имуществе. Компании, вошедшие в рейтинг, официально принадлежат Марине Миннигуловой и учитывались URA.RU как ее собственные активы.
10 место. Виктор Шайтуров.
В этом году в рейтинг миллиардеров вошел Виктор Шайтуров. Стоимость активов, приходящихся на доли бизнесмена, оценивается примерно в 2,8 млрд рублей, при совокупной выручке компаний около шести млрд рублей.
Ключевым активом Шайтурова является компания «Центр Сибтранскомплектация», зарегистрированная в Сургуте и поставляющая запчасти и комплектующие для транспорта. Бизнесмену принадлежит 80% долей предприятия. Стоимость компании оценивается более чем в 3,3 млрд рублей, при этом доля Шайтурова в активах составляет около 2,6 млрд рублей.
Дополнительно предприниматель владеет 60% в компании «ВПХ», которая занимается полимерными материами. Этот актив оценивается примерно в 180 млн рублей.
Кто выбыл из рейтинга.
По итогам 2025 года за пределами первой десятки оказались предприниматели, входившие в рейтинг годом ранее. Покинули топ Дмитрий Некрасов, ранее входивший в рейтинг за счет активов в торговле и недвижимости, и Александр Соловей, чей бизнес в сфере сертификации и услуг уступил по масштабу новым участникам списка.
Бизнесмен Равиль Салихов вышел из состава учредителей своих ключевых нефтесервисных компаний «Аргос» и «Аргос-Строй» в Когалыме. Предприятия перешли в ЛУКОЙЛ. Таким образом, семья Салиховых фактически свернула присутствие в нефтесервисе ХМАО, сохранив активы в других отраслях и регионах.