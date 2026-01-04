В Пермском крае повысили цены на электроэнергию

Для жителей городов, проживающих в домах с газовыми плитами и использующих одноставочный тариф, цена одного киловатт-часа выросла с 6,18 до 6,28 рубля. В домах с электроплитами, а также в сельской местности стоимость увеличилась с 4,57 до 4,65 рубля за кВт/ч. В среднем рост составил 1,6%.