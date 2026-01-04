Ричмонд
В Пермском крае повысили цены на электроэнергию

Новые тарифы начали действовать с 1 января 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Прикамье пересмотрели тарифы на электроэнергию для населения. Министерство тарифного регулирования Пермского края утвердило новые предельные расценки на 2025 год.

Соответствующее постановление появилось на сайте ведомства 19 декабря.

Для жителей городов, проживающих в домах с газовыми плитами и использующих одноставочный тариф, цена одного киловатт-часа выросла с 6,18 до 6,28 рубля. В домах с электроплитами, а также в сельской местности стоимость увеличилась с 4,57 до 4,65 рубля за кВт/ч. В среднем рост составил 1,6%.

Также установлен одноставочный тариф с разделением по времени суток для городских жителей. Днём электроэнергия будет стоить 7,08 рубля за киловатт-час, а ночью — 4,26 рубля.