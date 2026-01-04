Названа минимальная цена качественного пива

Если пиво стоит дешевле, чем питьевая вода, — это повод усомниться в его качестве, отметил Даниил Бриман.
Стоимость бутылки или банки российского пива емкостью от 0,45 литра должна начинаться от 60−70 рублей. Если напиток стоит дешевле, это повод усомниться в его качестве, потому что производство этого продукта — сложный процесс, отметил в интервью URA.RU председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.
«Когда вы видите на полках пиво по цене ниже питьевой воды, то, если это не разовая акция от производителя или торговой сети, стоит задуматься, как и из чего оно сделано. Как правило, это пивные напитки, рецептура которых упрощена, чтобы снизить себестоимость», — отметил эксперт.
Бриман добавил, что Союз российских пивоваров выступает за введение минимальной розничной цены для пива по аналогии с крепким алкоголем. По его словам, это исключит попытки манипулирования технологиями и рецептурами для снижения себестоимости.
Минимальные розничные цены, ниже которых продажа запрещена, в России действуют, в частности, для водки, виски, коньяка и бренди. С начала 2026 года согласно приказу Минфина они будут в очередной раз повышены. В министерстве отмечают, что эта мера направлена на борьбу с нелегальным рынком.