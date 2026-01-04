Названа минимальная цена качественного пива

«Когда вы видите на полках пиво по цене ниже питьевой воды, то, если это не разовая акция от производителя или торговой сети, стоит задуматься, как и из чего оно сделано. Как правило, это пивные напитки, рецептура которых упрощена, чтобы снизить себестоимость», — отметил эксперт.