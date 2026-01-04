Пиво из Европы стали ввозить в Россию в обход пошлин

«Повторяется история с так называемыми “белорусскими креветками”. Большая часть продукции, которую сейчас поставляют из этой страны, производится вовсе не там, а завозится в республику из ЕС, чтобы обойти пошлину. Полагаю, правительство в курсе этой ситуации и примет меры, чтобы ввоз пива в страну шел в соответствии с новыми правилами. Потому что бюджет теряет большие деньги из-за этой недоплаты», — рассказал эксперт.