Пиво из Европы стали ввозить в Россию в обход пошлин

Импортеры сначала поставляют европейское пиво в Белоруссию, а затем везут в Россию по тарифам ЕАЭС, объяснил эксперт.
Поставки пива из Белоруссии в Россию выросли в четыре раза после введения правительством пошлин на импорт напитка из недружественных европейских стран. Так импортеры обходят новые правила, отметил в интервью URA.RU председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.
«Повторяется история с так называемыми “белорусскими креветками”. Большая часть продукции, которую сейчас поставляют из этой страны, производится вовсе не там, а завозится в республику из ЕС, чтобы обойти пошлину. Полагаю, правительство в курсе этой ситуации и примет меры, чтобы ввоз пива в страну шел в соответствии с новыми правилами. Потому что бюджет теряет большие деньги из-за этой недоплаты», — рассказал эксперт.
19 сентября правительство повысило пошлины на поставки из недружественных стран — с 1 до 1,5 евро за литр пива и с 22,5% до 30% от таможенной стоимости сидра. В результате по данным Евростата, объем импорта пенного из ЕС в РФ в октябре сократился в шесть раз по сравнению с аналогичным месяцем 2024-го.