Газета.Ru назвала 8 законодательных инициатив, которые ждут водителей в 2026 году

Отмена автоматического продления водительских прав, переход на машины для такси отечественного производства, новые дорожные знаки и обучение вождению на автобазах — это далеко не полный перечень того, что ждет автомобилистов в 2026 году. «Газета.Ru» собрала наиболее значимые нововведения для водителей.
Водительские права перестали продлевать.
С 2026 года в России больше не будут автоматически продлевать на три года водительские удостоверения с истекшим десятилетним сроком действия. Гражданам, которые оформили права в 2016 году, потребуется заменить их в указанный на документе срок. При замене водительских удостоверений в России в связи с истечением срока действия переэкзаменовок не предусмотрено,
но пройти медкомиссию и получить медицинскую справку придется.
Автоматическое продление водительских прав в России было впервые введено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, затем такая практика возобновилась весной 2022 года. Решение было оформлено постановлением правительства: согласно документу, права, срок действия которых истекал в 2022—2025 годах, были продлены на три года, их замена не требовалась.
Эта мера касалась использования прав внутри России: возможность использования за границей национальных прав, которые были продлены автоматически, гражданам рекомендовали уточнить в консульстве той страны, куда планируется поездка.
Выписка из реестра автомобилей.
С 1 января 2026 года в России вводится плата за получение выписки из государственного реестра транспортных средств. За получение сокращенной выписки в электронном виде через «Госуслуги» нужно заплатить 200 рублей, ~если нужен бумажный документ — 400 рублей.~
Расширенный вариант выписки, который, в частности, может запросить владелец на свою машину, остается бесплатным. Сокращенную выписку, за которую вводится плата, вправе получить любой гражданин, в том числе на чужой автомобиль: это может быть необходимо при проверке подержанной машины перед покупкой.
Дорожные знаки.
С 1 января 2026 года в России вступил в силу новый ГОСТ на дорожные знаки. Документ 2024 года разработки сменил ГОСТ, принятый еще в далеком 2004 году. В стандарте прописано, что все надписи на одном знаке и на одной дороге должны быть выполнены единым шрифтом. Предусмотрено в стандарте и бережное крепление указателей: лицевая поверхность при их установке не должна быть повреждена.
По новому ГОСТу табличку, обозначающую стоп-линию, можно делать не только горизонтальной, но и вертикальной. Также.
в России появился знак рекомендованной скорости проезда искусственной неровности,
на котором сведены вместе число на синем фоне и силуэт «лежачего полицейского». Комбинированные знаки предусмотрены и для парковок: информацию о том, как водитель должен поставить автомобиль на стоянку, допускается размещать в самом поле знака с литерой P, а не на отдельной табличке.
Номенклатура дополнительных табличек также расширена: на них теперь можно размещать информацию о глухих пешеходах и сроках ограничений в месяцах, а также комбинировать различную информацию: например, если тот или иной знак действует в период дождя и снегопада,
символы снежинки и облака можно разместить на одной табличке.
По новому ГОСТу также уменьшится стандартная ширина парковочного места у края дороги с прежних 2,5 м до 2,25 м: водителям крупногабаритных автомобилей придется внимательнее смотреть по сторонам, выходя из машины.
Новые правила для автошкол.
С 1 марта 2026 года в России вступят в действие обновленные правила подготовки будущих водителей. Проводить практические занятия по вождению разрешат не только на площадках автошкол, но и на территории автобаз, таксомоторных и автобусных парков, а также транспортных компаний.
Утвержденные Минпросвещения программы подготовки водителей дополнены новыми темами: в частности, на теоретических занятиях курсанты изучат вопросы, связанные с опасным вождением.
В подзаконном акте закреплена возможность дистанционного обучения.
Программа подготовки водителей на категорию B (легковые автомобили и грузовики массой до 3,5 т) дополнена двумя часами практических занятий.
Общественный транспорт поменял тарифы.
Во многих российских регионах с 1 января изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Так, в Москве стоимость поездки по «кошельку» карты «Тройка» вырастет с нынешних 67 рублей до 75 рублей. Билеты на 1−2 поездки подорожают до 90 и 180 рублей соответственно. Самой выгодной будет оплата по биометрии: 71 рубль.
Тарифы на проезд в общественном транспорте увеличатся и в других регионах России:
в частности, в Московской, Ярославской и Амурской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Поднимется стоимость проезда на Чукотке и Хакасии, в Тамбовской и Тюменской областях, в Дагестане и Ленинградской области. При этом в Санкт-Петербурге увеличивать плату за проезд в городском транспорте в 2026 году не планируется.
Транспортный налог.
В ряде российских регионов с 2026 года увеличен транспортный налог. В частности, заксобрание Красноярского края приняло решение взимать с владельцев машин самой распространенной мощностной категории 100−150 л.с. по ~16 рублей за каждую лошадиную силу вместо прежних 14,5 рублей.~
В Оренбургской области ставка для машин той же мощности вырастет с 15 до 20 рублей. В Липецкой, Волгоградской и Ульяновской областях повышение транспортного налога коснется самых маломощных автомобилей (до 100 л.с.). В Волгоградской области ставка для них вырастет с 10 до 14 рублей, в Липецкой — с 15 до 20 рублей, в Ульяновской — с 12 до 17 рублей за каждую лошадиную силу.
Такси — российской сборки.
С 1 марта 2026 года для таксомоторных перевозок будет разрешено закупать только автомобили российского производства из перечня, сформированного Минпромторгом. Первый вариант этого списка, опубликованный министерством 1 октября, включал несколько моделей Lada, УАЗ, «Москвич», а также Sollers, Evolute и Voyah. Позднее Минпромторг пообещал расширить перечень автомобилями, которые собираются на калининградском «Автоторе», а также машинами Haval и Tenet.
Отраслевые эксперты выразили опасения, что данная мера приведет к ~подорожанию таксомоторных перевозок и оттоку водителей~, особенно самозанятых, которые подрабатывают в такси на собственных автомобилях. В конце октября межфракционная группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий ежегодную квоту в 25% для самозанятых таксистов, использующих автомобили, которые не подходят для таксомоторных перевозок. Инициатива находится на стадии рассмотрения.
Нововведения для перевозчиков.
Также с 1 марта 2026 года усложнится документооборот у транспортных и экспедиторских компаний, занимающихся перевозками грузов. Они будут обязаны перейти на электронный документооборот, а также обеспечить круглосуточный доступ спецслужб к информации о перевозимых грузах и своих заказчиках.
Также логисты должны предусмотреть на своей территории возможность вскрытия и проверки грузов рентгеновскими установками и служебными собаками. Из-за этого прогнозируется рост стоимости перевозок и уход до 20% логистических компаний с рынка, прежде всего некрупных. О ситуации подробно писала «Газета.Ru».