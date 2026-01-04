Газета.Ru назвала 8 законодательных инициатив, которые ждут водителей в 2026 году

С 1 января 2026 года в России вступил в силу новый ГОСТ на дорожные знаки. Документ 2024 года разработки сменил ГОСТ, принятый еще в далеком 2004 году. В стандарте прописано, что все надписи на одном знаке и на одной дороге должны быть выполнены единым шрифтом. Предусмотрено в стандарте и бережное крепление указателей: лицевая поверхность при их установке не должна быть повреждена.