Автоматически, без заявлений: россиянам рассказали, как теперь будут назначать страховую пенсию по старости

В наступившем году изменились условия, при которых россияне получают право на страховую пенсию по старости. Об этом агентству «Прайм» рассказала Жанна Ивановская, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.
Теперь оформить выплаты смогут женщины 1967 года рождения, достигшие 59 лет, и мужчины 1962 года рождения в возрасте 64 лет. Для этого необходимо выполнить два ключевых требования: иметь как минимум 15 лет страхового стажа и накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов). Процедура упрощена: при соответствии всем параметрам Социальный фонд России назначит пенсию автоматически, без подачи заявления.
По словам Ивановской, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в 2026 году установлена в размере 9 584 рублей. Одновременно выросла стоимость одного пенсионного коэффициента — с 145,69 до 156,76 рублей.
Ранее россиянам напомнили о возможности докупить пенсионные баллы и трудовой стаж. В 2026 году один балл будет стоить 65,6 тысячи рублей, сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.