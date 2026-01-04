Автоматически, без заявлений: россиянам рассказали, как теперь будут назначать страховую пенсию по старости

Теперь оформить выплаты смогут женщины 1967 года рождения, достигшие 59 лет, и мужчины 1962 года рождения в возрасте 64 лет. Для этого необходимо выполнить два ключевых требования: иметь как минимум 15 лет страхового стажа и накопить не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов). Процедура упрощена: при соответствии всем параметрам Социальный фонд России назначит пенсию автоматически, без подачи заявления.