В районе Марьина Роща появится новый жилой комплекс по программе реновации

В Северо-Восточном административном округе в районе Марьина Роща завершается подземный этап возведения жилого комплекса по программе реновации: строители заливают фундамент дома. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«Продолжаем реновацию в районе Марьина Роща. На земельном участке № 9 на Анненской улице возводим жилой комплекс общей площадью более 35 тысяч квадратных метров. В трехсекционной новостройке запроектировано 380 квартир, в том числе шесть — для маломобильных граждан. Готовая жилая площадь превысит 23 тысячи квадратных метров. В подъездах смонтируют лифты, оборудуют комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первый этаж будет нежилым, в будущем там откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры. Сейчас на участке ведется устройство фундаментной плиты», — рассказал Владислав Овчинский.
На территории новостройки обеспечат безбарьерную среду: сквозные входные группы без лестниц расположат на одном уровне с тротуаром, внутри вестибюлей также не будет порогов и других препятствий. Все это необходимо для максимального удобства жителей, включая маломобильных граждан.
Генеральный директор Московского фонда реновации жилой застройки Максим Степанов уточнил, что во дворе будет создано современное общественное пространство. На безопасном покрытии оборудуют детскую площадку и спортивную зону. Предусмотрят и место для спокойного отдыха на свежем воздухе. Рядом с домом появятся газоны и зеленые насаждения, а для дополнительного комфорта установят специальный шумозащитный экран, чтобы грязь и посторонние звуки с улицы не мешали жителям.
Разрешение на строительство дома по программе реновации было выдано в августе 2025 года.
«Застройщик уже направил нам извещение о начале работ на земельном участке площадью около одного гектара, после чего инспекторы составили программу выездных проверок, проведение первой намечено на первый квартал 2026 года. В ходе мероприятий будет оцениваться соответствие качества работ и материалов требованиям проектной документации и архитектурно-градостроительному решению», — пояснил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Антон Слободчиков.
Ранее Мэр Москвы рассказал, что дома по программе реновации экономят до 40 процентов ресурсов по сравнению с пятиэтажками.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.