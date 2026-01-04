В районе Марьина Роща появится новый жилой комплекс по программе реновации

«Продолжаем реновацию в районе Марьина Роща. На земельном участке № 9 на Анненской улице возводим жилой комплекс общей площадью более 35 тысяч квадратных метров. В трехсекционной новостройке запроектировано 380 квартир, в том числе шесть — для маломобильных граждан. Готовая жилая площадь превысит 23 тысячи квадратных метров. В подъездах смонтируют лифты, оборудуют комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первый этаж будет нежилым, в будущем там откроются объекты социально-бытовой инфраструктуры. Сейчас на участке ведется устройство фундаментной плиты», — рассказал Владислав Овчинский.