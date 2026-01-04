В Союзе пивоваров России рассказали, как определить «честное» пенное

«Как правило, компании не скрывают реальный состав, даже если это пивной напиток с упрощенной рецептурой. Дезинформация может обернуться для них серьезными последствиями. Если вы видите, что компонентов больше четырех, при этом пятый — не вишневый сок и не какие-то специи, характерные для тех или иных крафтовых стилей, а сахарный сироп или что-то в этом духе, стоит сделать выводы», — говорит Бриман.