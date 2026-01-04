В Союзе пивоваров России рассказали, как определить «честное» пенное

В составе пива должны быть вода, хмель, солод и дрожжи.
Чтобы отличить в магазине пиво, сваренное по ГОСТу, от пивного напитка со сниженной себестоимостью, следует изучить состав на этикетке. Настоящий пенный напиток должен быть изготовлен из четырех ингредиентов — пивного солода, очищенной воды, хмеля и пивоваренных дрожжей, подчеркнул в интервью URA.RU председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.
«Как правило, компании не скрывают реальный состав, даже если это пивной напиток с упрощенной рецептурой. Дезинформация может обернуться для них серьезными последствиями. Если вы видите, что компонентов больше четырех, при этом пятый — не вишневый сок и не какие-то специи, характерные для тех или иных крафтовых стилей, а сахарный сироп или что-то в этом духе, стоит сделать выводы», — говорит Бриман.
В сентябре Росстандарт утвердил новый ГОСТ для пива, который вступит в силу с начала 2027 года. Он дает четкое определение этого напитка: пивом должна будет считаться продукция, в которой этиловый спирт образуется через брожение пивного сусла из солода, хмеля или хмелепродуктов. Добавление спирта или ароматизаторов не допускается. Также в документе уточняется перечень сахаросодержащих продуктов, которые могут быть использованы в пиве, и определены конкретные виды специального пивоваренного солода, например, допустимые при производстве гречиха и овес.