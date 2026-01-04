В 2025 году новые инвестпроекты привлекли в Тюменский район 7,8 млрд рублей

В Тюменском районе в 2025 году воплотили в жизнь 24 инвестиционных проекта с общим объемом вложений 7,8 млрд рублей. Предприятия, запущенные в рамках этих проектов, создали 1011 новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель главы Тюменского округа, инвестиционный уполномоченный Сергей Ивченко.