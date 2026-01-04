Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 2025 году новые инвестпроекты привлекли в Тюменский район 7,8 млрд рублей

В Тюменском районе в 2025 году воплотили в жизнь 24 инвестиционных проекта с общим объемом вложений 7,8 млрд рублей. Предприятия, запущенные в рамках этих проектов, создали 1011 новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель главы Тюменского округа, инвестиционный уполномоченный Сергей Ивченко.

Новые идеи помогли привлечь в Тюмени миллиарды рублей.

В Тюменском районе в 2025 году воплотили в жизнь 24 инвестиционных проекта с общим объемом вложений 7,8 млрд рублей. Предприятия, запущенные в рамках этих проектов, создали 1011 новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель главы Тюменского округа, инвестиционный уполномоченный Сергей Ивченко.

«В Тюменском районе в 2025 году было реализовано 24 инвестиционных проекта», — пишет РБК Тюмень со ссылкой на комментарий Ивченко. Чиновник пояснил, что основную долю инвестиций обеспечили крупные логистические и складские объекты.

Наибольший экономический эффект обеспечили два проекта: возведение складского комплекса для «Озона» с инвестициями в 5,8 млрд рублей и созданием 600 рабочих мест, а также строительство складов для ООО «МИМ» с объемом финансирования 319 млн рублей и 43 новыми рабочими местами.

По данным, опубликованным РБК Тюмень, регион вошел в десятку субъектов РФ по количеству инвестиционных проектов. На него приходится 2,9% всех реализуемых в стране инвестпроектов.

Как ранее писало URA.RU, в центре Тюмени предложили создать креативный кластер — пространство для развития творческих проектов. Глава города Максим Афанасьев поручил проработать такой проект.