В 2025 году новые инвестпроекты привлекли в Тюменский район 7,8 млрд рублей

Новые идеи помогли привлечь в Тюмени миллиарды рублей.
В Тюменском районе в 2025 году воплотили в жизнь 24 инвестиционных проекта с общим объемом вложений 7,8 млрд рублей. Предприятия, запущенные в рамках этих проектов, создали 1011 новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель главы Тюменского округа, инвестиционный уполномоченный Сергей Ивченко.
«В Тюменском районе в 2025 году было реализовано 24 инвестиционных проекта», — пишет РБК Тюмень со ссылкой на комментарий Ивченко. Чиновник пояснил, что основную долю инвестиций обеспечили крупные логистические и складские объекты.
Наибольший экономический эффект обеспечили два проекта: возведение складского комплекса для «Озона» с инвестициями в 5,8 млрд рублей и созданием 600 рабочих мест, а также строительство складов для ООО «МИМ» с объемом финансирования 319 млн рублей и 43 новыми рабочими местами.
По данным, опубликованным РБК Тюмень, регион вошел в десятку субъектов РФ по количеству инвестиционных проектов. На него приходится 2,9% всех реализуемых в стране инвестпроектов.
