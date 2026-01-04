Китай потеснил Европу на полках с популярным алкоголем

«Китайское пиво всегда было на российском рынке, но в основном продавалось как экзотический товар или в ресторанах азиатской кухни. А сейчас появилось повсеместно в торговых сетях. Они постарались компенсировать таким образом сокращение количества иностранных брендов на полках. Появилась продукция не только из КНР, но и из Вьетнама и даже из таких экзотических для пивной отрасли стран, как Северная Корея», — сказал эксперт.