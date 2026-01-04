Размеры стандартных налоговых вычетов выросли в Беларуси. Подробности БелТА сообщили в Министерстве по налогам и сборам.
Так, стандартный налоговый вычет для физических лиц вырос со 192 до 216 рублей в месяц в том случае, если был получен доход, который подлежит налогообложению, в сумме не более 1308 рублей в месяц. На ребенка до 18 лет и (или) каждого находящегося на иждивении, вычет увеличился с 56 до 63 рублей.
Для родителей, воспитывающих двух и более детей, а также детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, стандартный налоговый вычет был увеличен со 107 до 120 рублей в месяц на каждого ребенка. Так же вырос аналогичный месячный вычет для одиноких родителей, вдов (вдовцов), приемных родителей, опекунов или попечителей на каждого ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца.
В МНС отметили, что с 1 января 2026 года право на повышенный размер вычета на детей до 18 лет и иждивенцев в размере 120 рублей получили родители (усыновители, удочерители), воспитывающие инвалида с детства I группы, одного или более несовершеннолетних детей и инвалидов с детства I группы.
По новым правилам, с 1 января к иждивенцам дополнительно начали относить родителя (усыновителя, удочерителя, опекуна, попечителя) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. При этом он не работает по трудовому договору и получает пособие по уходу, — для его супруга (супруги). Подобное предусмотрено и для родителей инвалида с детства I группы.
Также стандартный налоговый вычет был увеличен с 272 до 306 рублей для отдельных категорий физических лиц. Что касается молодых специалистов, рабочих (служащих), то он вырос с 730 до 860 рублей.
Вместе с тем были проиндексированы размеры доходов, которые освобождаются от подоходного налога. Среди них — доходы, которые не являются вознаграждением за исполнение трудовых или других обязанностей, полученные от организаций, ИП, являющихся местом основной работы (службы, учебы). Сумма увеличилась с 3479 до 3910 рублей от каждого источника в течение налогового периода. Для организаций и ИП, которые не являются основным местом работы — с 230 до 259 рублей.
Вырос и размер доходов в виде оплаты нанимателем за работника, профсоюзной организацией за члена своей организации взносов страховым организациям Беларуси. В том числе по договорам добровольного страхования жизни, дополнительной пенсии, медицинских расходов. В данном случае размер вырос с 5956 до 6695 рублей.
Увеличились и размеры доходов, которые освобождаются от подоходного налога, в отношении пожертвований и спонсорской помощи, получаемых детьми-сиротами, инвалидами, детьми, оставшимися без попечения родителей. То есть это деньги, поступившие на благотворительные счета в банках страны. Размер вырос с 23 011 до 25 864 рублей в сумме от всех источников в течение налогового периода.
Подобное касается и доходов, не являющихся вознаграждением за исполнение трудовых или же иных обязанностей. К примеру, если они были получены от профсоюзных организаций, объединений профсоюзов их членами. Сумма увеличилась с 1479 до 1662 рублей в сумме от каждого источника в течение налогового периода.
