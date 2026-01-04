Размеры стандартных налоговых вычетов выросли в Беларуси

Для родителей, воспитывающих двух и более детей, а также детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, стандартный налоговый вычет был увеличен со 107 до 120 рублей в месяц на каждого ребенка. Так же вырос аналогичный месячный вычет для одиноких родителей, вдов (вдовцов), приемных родителей, опекунов или попечителей на каждого ребенка до 18 лет и (или) каждого иждивенца.