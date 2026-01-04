В Хабаровском крае подвели итоги туристического года

В Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю подвели итоги прошедшего туристического сезона 2025 года. Цифры говорят о растущей популярности дальневосточных маршрутов: за год было официально зарегистрировано 220 туристских групп, общая численность которых превысила 2 700 человек. Примечательно, что почти треть участников походов составили дети.