В Хабаровском крае подвели итоги туристического года

Почти 3 000 человек, включая детей, отправились в горы и тайгу. ЧП произошло лишь однажды Спасателям пришлось эвакуировать травмированную туристку с помощью авиации. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю подвели итоги прошедшего туристического сезона 2025 года. Цифры говорят о растущей популярности дальневосточных маршрутов: за год было официально зарегистрировано 220 туристских групп, общая численность которых превысила 2 700 человек. Примечательно, что почти треть участников походов составили дети.
Несмотря на массовость, сезон прошёл относительно спокойно. Произошёл всего один несчастный случай, который, впрочем, наглядно показал важность соблюдения правил безопасности.
Во время восхождения на гору травмы получила одна из участниц зарегистрированной группы. Для её спасения и эвакуации в Хабаровск спасателям пришлось задействовать авиацию МЧС России, что позволило оперативно доставить пострадавшую в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.