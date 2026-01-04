Десятки инвестпроектов реализуют в Хабаровском крае в 2026 году

— В фокусе объекты, направленные на повышение качества жизни. Планируется не только масштабное строительство детских садов в краевом центре, но и реконструкция Дворца культуры «Судостроитель» и стадиона «Смена» в Комсомольске-на-Амуре, возведение социально-культурного центра в селе Кукан, а также начало проектирования нового краевого музыкального театра, — отметили в Минстрое Хабаровского края.