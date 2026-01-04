Десятки инвестпроектов реализуют в Хабаровском крае в 2026 году

В правительстве региона раскрыли детали краевой инвестиционной программы на 2026 год, в рамках которой будет реализовано 24 проекта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», общий объём финансирования составит около 10 миллиардов рублей.
По информации пресс-службы регионального правительства, ключевым направлением в 2026 году станет создание объектов социальной сферы, в том числе строительство 9 детских садов в Хабаровске — будет создано больше 2200 новых мест. Кроме того, будет проведена реконструкция важных культурных и спортивных объектов.
— В фокусе объекты, направленные на повышение качества жизни. Планируется не только масштабное строительство детских садов в краевом центре, но и реконструкция Дворца культуры «Судостроитель» и стадиона «Смена» в Комсомольске-на-Амуре, возведение социально-культурного центра в селе Кукан, а также начало проектирования нового краевого музыкального театра, — отметили в Минстрое Хабаровского края.
В ведомстве напомнили, что в 2025-м министерству было поручено реализовать 26 объектов, однако в течение года программа была расширена. В итоговый перечень вошло 46 проектов, включая 8 объектов образования, 9 — здравоохранения, 7 объектов социального и спортивного назначения и 20 проектов инженерной инфраструктуры. Общий объем финансирования составил 14,4 млрд рублей.
Так, проводилась большая работа с долгостроями. Введены в эксплуатацию лечебный корпус ЦРБ в Николаевске-на-Амуре, набережная в Комсомольске-на-Амуре, палатный корпус противотуберкулезного диспансера и дамба Южного округа в Хабаровске. Завершилась реконструкция на IV этапе набережной Хабаровска, введены амбулатории в труднодоступных селах, сдан инновационный центр «Эвристика» в Комсомольске-на-Амуре и многое другое.