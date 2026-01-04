Банкоматы перестали выдавать крупные суммы без звонка из банка

В этот момент с владельцем карты связывается представитель банка по телефону, чтобы уточнить, действительно ли он сам инициировал операцию по снятию наличных. Если клиент подтвердит свои действия, банк сообщит о необходимости подождать несколько минут, чтобы ограничение было снято, после чего повторная попытка обычно завершается успешно.