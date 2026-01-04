Ричмонд
Банкоматы перестали выдавать крупные суммы без звонка из банка

С января 2026 года российские банки резко усилили контроль за снятием крупных сумм наличных через банкоматы.

Источник: ДЕЙТА

Об этом пишет РИА Новости, сообщает ИА DEITA.RU.

Финансовые учреждения начали внедрять автоматизированные системы проверки таких транзакций, которые могут временно блокировать операцию и связаться с клиентом для подтверждения действия. Данный механизм работает следующим образом: когда клиент пытается снять значительную сумму денег, банкомат отказывается выдавать наличные.

В этот момент с владельцем карты связывается представитель банка по телефону, чтобы уточнить, действительно ли он сам инициировал операцию по снятию наличных. Если клиент подтвердит свои действия, банк сообщит о необходимости подождать несколько минут, чтобы ограничение было снято, после чего повторная попытка обычно завершается успешно.

С помощью нового приёма банки стремятся повысить уровень защиты: система реагирует на необычные крупные суммы или нестандартное поведение клиента, запускает проверку и предотвращает возможное мошенничество.

Экономист Герман Ткаченко отметил в комментарии порталу PNZ, что такие проверки постепенно становятся частью стандартов в банковском обслуживании и демонстрируют растущую приоритетность безопасности по сравнению со скоростью проведения операций.