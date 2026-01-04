Банкоматы перестали выдавать крупные суммы без звонка из банка

Об этом пишет РИА Новости, сообщает ИА DEITA.RU.
Финансовые учреждения начали внедрять автоматизированные системы проверки таких транзакций, которые могут временно блокировать операцию и связаться с клиентом для подтверждения действия. Данный механизм работает следующим образом: когда клиент пытается снять значительную сумму денег, банкомат отказывается выдавать наличные.
В этот момент с владельцем карты связывается представитель банка по телефону, чтобы уточнить, действительно ли он сам инициировал операцию по снятию наличных. Если клиент подтвердит свои действия, банк сообщит о необходимости подождать несколько минут, чтобы ограничение было снято, после чего повторная попытка обычно завершается успешно.
С помощью нового приёма банки стремятся повысить уровень защиты: система реагирует на необычные крупные суммы или нестандартное поведение клиента, запускает проверку и предотвращает возможное мошенничество.
Экономист Герман Ткаченко отметил в комментарии порталу PNZ, что такие проверки постепенно становятся частью стандартов в банковском обслуживании и демонстрируют растущую приоритетность безопасности по сравнению со скоростью проведения операций.