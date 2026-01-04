Глава Минтруда сказала про рост пенсий на 14,5% в Беларуси

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко в интервью БелТА сказала про рост пенсий на 14,5% в Беларуси.
Глава Минтруда отметила, что за 2026 года трудовые пенсии в стране увеличатся на 14,5%. Она уточнила, что всего на выплату пенсий собираются направить 31 миллиард рублей. Это на 5 млрд рублей больше, чем в 2025 году.
Павлюченко добавила, что с 1 января 2026 года минимальная заработная плата составила 858 рублей. И пояснила, что в среднегодовом исчислении она была увеличена на 18,8%. По ее словам, рост заработных плат бюджетников будет обеспечен благодаря повышению базовой ставки (с 1 января она составила 297 рублей, это на 8,8% выше предыдущего значения.
Наталия Павлюченко напомнила, что размер семейного капитала подлежит ежегодной индексации с нарастающим итогом на величину индекса потребительских цен за предыдущий год. Она отметила, что новый размер семейного капитала будет известен после размещения соответствующей информации на официальном сайте Минтруда. Это произойдет до 31 января. По ее словам, за пять лет рост размера семейного капитала составил 140,2%: в 2021 году — 23 737,5 рубля, а в 2025 — 33 275 рублей.
Министр труда отметила, что в Беларуси в полном объеме обеспечивается финансирование системы государственных пособий при рождении и воспитании детей. В частности, в 2026 году запланировано 4,1 миллиарда рублей, из которых 2,3 млрд рублей предусмотрены на выплату пособий детям в возрасте до трех лет.
Она добавила, что в январе 22026 года единовременное пособие в связи рождением ребенка составляет около 5000 рублей, а при рождении второго или последующего — около 7000 рублей. Значительные суммы выплачиваются и в виде пособий — 932 рубля на первого ребенка в семье, более 1,3 тысячи рублей — при рождении второго или последующего ребенка. Павлюченко обратила внимание, что с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября происходит перерасчет пособий, которые исчисляются от бюджета прожиточного минимума.
Тем временем Минтруда сказало об изменениях в выплатах пенсий для этой категории белорусов.
Кстати, Минтруда сказало, что каждый пятый белорусский пенсионер продолжает работать.
Ранее мы узнали, что изменится для водителей в Беларуси в 2026.: увеличатся штрафы ГАИ, платная парковка для электромобилей, снятие льготы с гибридных авто, изъятие машин должников.