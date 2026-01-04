Глава Минтруда сказала про рост пенсий на 14,5% в Беларуси

Она добавила, что в январе 22026 года единовременное пособие в связи рождением ребенка составляет около 5000 рублей, а при рождении второго или последующего — около 7000 рублей. Значительные суммы выплачиваются и в виде пособий — 932 рубля на первого ребенка в семье, более 1,3 тысячи рублей — при рождении второго или последующего ребенка. Павлюченко обратила внимание, что с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября происходит перерасчет пособий, которые исчисляются от бюджета прожиточного минимума.