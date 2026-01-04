Изменения по налогу на транспорт разъяснил Минфин

Так, при исчислении налога на транспортные средства по легковым автомобилям со сроком эксплуатации от 10 до 20 лет применяется поправочный коэффициент 0,7, свыше 20 лет — 0,5. Учитывая, что налог уплачивается по итогам года, соответственно, сумма налога с учетом понижающих коэффициентов будет исчислена за 2026 год в 2027 году.