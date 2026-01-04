С 2026 года пенсию по старости начинают назначать по новым правилам

В России с 2026 года вступят в силу новые правила назначения страховой пенсии по старости. Об основных условиях, возрастных цензах и размерах выплат в рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Жанна Ивановская.
С этого года Социальный фонд России начинает назначать выплаты автоматически, как только человек достигнет требуемого возраста и выполнит все условия.
В 2026 году право на страховую пенсию получат женщины 1967 года рождения, которым исполнится 59 лет, и мужчины 1962 года рождения в возрасте 64 лет. Как и прежде, для этого необходимо иметь минимальный страховой стаж — 15 лет, а также накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).
При этом сама выплата вырастет. «В 2026 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 9 584 рубля. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента вырастет с 145,69 до 156,76 рублей», — уточнила эксперт.
С 1 января 2026 года страховые пенсии проиндексировали на 7,6%. Это коснулось и работающих, и неработающих пенсионеров. По прогнозам, средняя пенсия по старости должна превысить отметку в 27 тысяч рублей в месяц.
Следующий этап повышения намечен на 1 апреля. Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению вырастут на 6,8%.
Помимо этого, изменения затронут и другие категории. Увеличатся фиксированные выплаты для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы. Сохранятся доплаты для пожилых людей, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками, включая студентов-очников до 23 лет. Также вырастут пенсии и для военных пенсионеров, резюмировала доцент в беседе с «Праймом».
