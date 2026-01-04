С 2026 года пенсию по старости начинают назначать по новым правилам

В 2026 году право на страховую пенсию получат женщины 1967 года рождения, которым исполнится 59 лет, и мужчины 1962 года рождения в возрасте 64 лет. Как и прежде, для этого необходимо иметь минимальный страховой стаж — 15 лет, а также накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).