В январе в Красноярском крае пройдет 11 ярмарок вакансий

В первый месяц 2026 года в разных территориях Красноярского края центры занятости проведут 11 ярмарок вакансий.

В январе в разных территориях Красноярского края центры занятости проведут 11 ярмарок вакансий. Первая из них состоится 15-го числа в Железногорске — на ней предложения работы представят предприятия, реализующие инвестиционные проекты.

В рамках движения «Сибирское долголетие» запланированы 5 ярмарок вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Они пройдут с 23 по 31 января в Норильске, Зеленогорске, Канске, Красноярске и Ачинске.

Также состоятся мероприятия специально для женщин и отраслевые ярмарки вакансий.

Ознакомиться с графиком можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Там напомнили, что в 2025 году в Красноярском крае состоялось 448 ярмарок вакансий, их участниками стали почти 27 тысяч соискателей и 3,5 тысячи работодателей. Самым масштабным мероприятием была Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»: на региональный и федеральный этапы более 1000 работодателей представили около 21 тысячи предложений, в результате трудоустроены были свыше 3,6 тысячи соискателей. Аналогичная ярмарка запланирована в апреле и июне 2026 года.