В январе в Красноярском крае пройдет 11 ярмарок вакансий

Там напомнили, что в 2025 году в Красноярском крае состоялось 448 ярмарок вакансий, их участниками стали почти 27 тысяч соискателей и 3,5 тысячи работодателей. Самым масштабным мероприятием была Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»: на региональный и федеральный этапы более 1000 работодателей представили около 21 тысячи предложений, в результате трудоустроены были свыше 3,6 тысячи соискателей. Аналогичная ярмарка запланирована в апреле и июне 2026 года.