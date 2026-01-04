На рынке нефти 2026 год может стать переломным — эксперт

В конце 2025 года ситуация для России усугубилась новой волной роста скидки на сорт Urals. 22 октября США объявили о введении блокирующих санкций против «Роснефти» и «Лукойла». У России есть опыт адаптации к таким санкциям: еще в начале 2025-го в SDN-лист США попали «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть». Эти ограничения не влияют на объемы добычи и экспорта. Но теперь приходится создавать более длинную цепочку посредников, и пока происходит перестроение схемы продаж разница между ценой на Brent и Urals увеличилась. В 2024 и 2025 годах дисконт составлял около 12−13 долларов на баррель. Но в ноябре 2025-го этот показатель вырос до 22,5 долларов. Размер скидки возрастает после каждой новой волны санкций, а потом возвращается к тем самым 12−13 долларам, но это может занять несколько месяцев, за которые компании и бюджет недополучат существенную сумму.