Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первая партия белорусских медицинских ампул отгружена на Кубу

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая партия белорусских медицинских ампул отгружена на Кубу. Об этом сообщили БЕЛТА в Белорусской стекольной компании.

Источник: БЕЛТА

В рамках межправительственного соглашения между Беларусью и Кубой холдинг «Белорусская стекольная компания», при поддержке ОАО «Белресурсы», отправил партию первых 40-футовых контейнеров белорусских медицинских ампул в количестве порядка 7 млн штук для инъекционных лекарственных средств производства ОАО «Белмедстекло». Чтобы ценный груз дошел в идеальной сохранности, для него специально закупили прочную упаковку из сотового полипропилена.

Эта поставка — не просто выполнение контракта. Это демонстрация высокого доверия к белорусским технологиям в сфере фармацевтической упаковки и укрепление международного партнерства, от которого зависит здоровье людей, подчеркнули в Белорусской стекольной компании.