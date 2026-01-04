Первая партия белорусских медицинских ампул отгружена на Кубу

В рамках межправительственного соглашения между Беларусью и Кубой холдинг «Белорусская стекольная компания», при поддержке ОАО «Белресурсы», отправил партию первых 40-футовых контейнеров белорусских медицинских ампул в количестве порядка 7 млн штук для инъекционных лекарственных средств производства ОАО «Белмедстекло». Чтобы ценный груз дошел в идеальной сохранности, для него специально закупили прочную упаковку из сотового полипропилена.