16 аварийных домов в Ростовской области утвердили под снос

В Ростовской области утвердили список из 16 аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению и сносу в 2026 году. Постановление донского минстроя было опубликовано в декабре на портале правовой информации.
Снести собираются семь домов в городе Гуково (4207,2 кв. метра), по три дома в Новочеркасске (794,6 кв. метра) и Матвеево-Курганском районе (1049,5 кв. метра), по одному — в Таганроге (530,10 кв. метра), Зерноградском (452 кв. метра) и Мартыновском районах (284,20 кв. метра).
На снос домов в зависимости от территорий и объема работ планируют потратить от 1,5 млн до 10,6 млн рублей. В целом на указанные работы заложили примерно 26,2 млн рублей. Средства выделят из областного и местных бюджетов.