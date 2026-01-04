Власти рассказали, сколько домов отремонтировали в Калининградской области в 2025 году

В Калининградской области отремонтировали 408 жилых дома. Специалисты приводили в порядок фасады, крыши, фундаменты, подвалы и инженерные сети. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Всего Фонд капремонта выполнил более тысячи видов работ в разных домах. Специалисты привели в порядок 94 крыши, а также 54 фасада. Кроме того, подрядчики отремонтировали инженерные сети в 149 домах, подвалы — в десяти, а фундаменты — в 14.
«Также заменили 54 лифта в 23 многоквартирных домах и выполнили 27 прочих видов работ: отремонтировали пандусы, крыльца, установили архитектурно-художественную подсветку», — отметили в правительстве.
В 2025 году региональный Фонд капремонта планировал отремонтировать крыши и фасады, либо оба конструктива в 257 домах. Основной объём работ выполняли в Калининграде. Там фонд рассчитывал отремонтировать 55 крыш и 84 фасада. На втором месте по объёму работ был Советск.