Власти рассказали, сколько домов отремонтировали в Калининградской области в 2025 году

Всего Фонд капремонта выполнил более тысячи видов работ в разных домах. Специалисты привели в порядок 94 крыши, а также 54 фасада. Кроме того, подрядчики отремонтировали инженерные сети в 149 домах, подвалы — в десяти, а фундаменты — в 14.