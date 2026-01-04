Ричмонд
С января в Молдове счета за электроэнергию вырастут, компенсации не будет

Власти Молдовы прекратили компенсировать потребителям первые 110 кВт электроэнергии в счетах.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 янв — Sputnik. Январские счета за потребленную электроэнергию вырастут, так как государство прекратит выплачивать компенсацию за первые 110 кВт электроэнергии и тарифы вернутся к уровню 2025 года.

Так, в центре и на юге Молдовы потребители будут платить за киловатт-час электроэнергии не 2,34 лея, а 3,59 лея, а на севере страны платежи составят 4 лея за кВт·ч вместо 2,84 лея с учетом компенсации.

В компании-поставщике, Premier Energy, не исключили, что запрос на корректировку тарифов может быть подан в ANRE в феврале после оценки колебаний цен на электроэнергию в прошлом году. Пока не ясно, будут ли основные поставщики энергоносителя запрашивать снижение или повышение тарифов.

Власти могли предоставлять компенсацию непосредственно в счете-фактуре благодаря ранее предоставленной Европейским союзом экстренной финансовой помощи в размере 250 миллионов евро.

Поддержка была оказана в контексте энергетического кризиса, вызванного прекращением поставок природного газа в Приднестровье. Из общей суммы в 250 миллионов евро 115 миллионов были выделены на компенсацию дополнительных затрат на электроэнергию.

Однако с января 2026 года государство не в силах самостоятельно компенсировать потребителям высокие тарифы. «Компенсации за энергию носят временный характер и должны быть пересмотрены», — заявила министр социальной защиты Наталья Плугару.

