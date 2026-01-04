В МВД напомнили, какие данные нельзя передавать посторонним

В МВД указали, что даже сочетание базовых данных — имени, даты рождения и номера телефона — может быть достаточным для подбора паролей, взлома почты или оформления финансовых обязательств. В ведомстве напомнили, что персональные данные — это не просто информация, а основа финансовой безопасности и репутации человека.