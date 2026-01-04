В МВД напомнили, какие данные нельзя передавать посторонним

В МВД России перечислили персональные данные, которые нельзя передавать посторонним ни при каких обстоятельствах, поскольку это может привести к утечке информации, хищению средств и использованию личности в мошеннических целях. Соответствующее разъяснение опубликовано в официальном Telegram-канале УБК МВД России.
В ведомстве подчеркнули, что в первую очередь нельзя передавать документы, удостоверяющие личность, включая паспорт, ИНН и СНИЛС. Отправка фотографии паспорта под предлогом «подтверждения личности» может привести к оформлению кредитов или другим противоправным действиям от имени владельца документа.
Также категорически запрещено сообщать коды доступа — одноразовые пароли из SMS и push-уведомлений. В МВД отметили, что настоящие службы безопасности никогда не запрашивают такие коды, а их передача означает прямой доступ злоумышленников к банковским сервисам и личным аккаунтам.
Отдельное внимание уделено информации о частной жизни. Адрес проживания, текущее местоположение, маршруты передвижения и номера телефонов близких, особенно размещённые в открытом доступе, могут быть использованы против самого человека и его семьи.
В МВД указали, что даже сочетание базовых данных — имени, даты рождения и номера телефона — может быть достаточным для подбора паролей, взлома почты или оформления финансовых обязательств. В ведомстве напомнили, что персональные данные — это не просто информация, а основа финансовой безопасности и репутации человека.
Ранее сообщалось, что в России до 2 марта планируется создать единую платформу сбора и анализа данных о киберпреступлениях на базе государственной системы «Антифрод». Также будет сформирован федеральный оперативный штаб для координации борьбы с интернет-мошенничеством с участием МВД, Минцифры, ФСБ, Роскомнадзора и других ведомств.