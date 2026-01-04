Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы главные зимние риски для автомобиля и способы защиты

Чтобы избежать проблем с автомобилем, которые часто возникают из-за неподготовленности к холоду, льду и реагентам, важна своевременная профилактика. Главные советы в интервью радио Sputnik дал руководитель отдела качества продукции и технического обучения «Мотор-Плейс» Максимильян Павлов.

Источник: Life.ru

Эксперт пояснил, что в сильные морозы химические процессы в аккумуляторе замедляются, из-за чего даже новая батарея теряет мощность. Поэтому перед зимой важно проверить ее ёмкость, зачистить клеммы и убедиться, что генератор стабильно заряжает батарею.

Также проблемой является загустевшее на холоде моторное масло, которое увеличивает сопротивление проворачиванию коленвала, стартеру приходится работать на пределе. Решение — использовать масло с корректной зимней вязкостью. Отдельная опасность — конденсат в топливном баке. Для профилактики специалисты советуют держать бак хотя бы наполовину полным и применять присадки, которые связывают влагу.

Помимо прочего, важно следить за состоянием свечей зажигания и воздушного фильтра. Изношенные свечи повышают вероятность «холодных пропусков», а забитый фильтр ухудшает пусковую смесь.

«Если машина ночует на улице, полезно перед запуском отключать энергоёмкие потребители — подогрев сидений, обогрев стекла и мультимедийную систему. Это оставляет весь стартовый запас тока двигателю. Прогревать двигатель на холостом ходу в морозы следует 5−10 минут или до тех пор, когда индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя сдвинется с нулевой отметки», — добавил Павлов.

Ранее стало известно, что пикапы переживают настоящий бум на российском рынке подержанных иномарок. Причиной резкого роста спроса стала финансовая выгода — налог на утилизацию для таких автомобилей оказывается в разы ниже, чем для легковых машин аналогичной мощности. Продавцы автомобилей, ввозимых из-за рубежа, активно используют эту законодательную лазейку. Они всё чаще предлагают клиентам пикапы как выгодную альтернативу сильно подорожавшим внедорожникам.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.