Названы главные зимние риски для автомобиля и способы защиты

«Если машина ночует на улице, полезно перед запуском отключать энергоёмкие потребители — подогрев сидений, обогрев стекла и мультимедийную систему. Это оставляет весь стартовый запас тока двигателю. Прогревать двигатель на холостом ходу в морозы следует 5−10 минут или до тех пор, когда индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя сдвинется с нулевой отметки», — добавил Павлов.