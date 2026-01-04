Названы главные зимние риски для автомобиля и способы защиты

Эксперт пояснил, что в сильные морозы химические процессы в аккумуляторе замедляются, из-за чего даже новая батарея теряет мощность. Поэтому перед зимой важно проверить ее ёмкость, зачистить клеммы и убедиться, что генератор стабильно заряжает батарею.
Также проблемой является загустевшее на холоде моторное масло, которое увеличивает сопротивление проворачиванию коленвала, стартеру приходится работать на пределе. Решение — использовать масло с корректной зимней вязкостью. Отдельная опасность — конденсат в топливном баке. Для профилактики специалисты советуют держать бак хотя бы наполовину полным и применять присадки, которые связывают влагу.
Помимо прочего, важно следить за состоянием свечей зажигания и воздушного фильтра. Изношенные свечи повышают вероятность «холодных пропусков», а забитый фильтр ухудшает пусковую смесь.
«Если машина ночует на улице, полезно перед запуском отключать энергоёмкие потребители — подогрев сидений, обогрев стекла и мультимедийную систему. Это оставляет весь стартовый запас тока двигателю. Прогревать двигатель на холостом ходу в морозы следует 5−10 минут или до тех пор, когда индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя сдвинется с нулевой отметки», — добавил Павлов.
