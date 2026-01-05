Нацбанк озвучил курс доллара и курс евро на 5 января после выходных

В Национальном банке сообщили курсы валют на 5 января, понедельник. В итоге после длинных выходных курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались без изменений.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 5 января, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9027 белорусского рубля, 1 евро — 3,4170 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7058 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими еще перед Новым годом в среду, 31 декабря, а также в четверг, 1 января, пятницу, 2 января, субботу, 3 января, и воскресенье, 4 января, курс евро, курс доллара и курс российского рубля остались такими же.
Тем временем Беларусь запретила ввоз продукции Nivea, Skoda Auto и Liqui Moly еще на два года.