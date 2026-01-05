Какие переводы по картам банки стали считать подозрительными

Одним из главных изменений стало добавление в список новых признаков подозрительного поведения клиента, сообщает ИА DEITA.RU.
Ели за короткое время — за 48 часов, происходит смена номера телефона в онлайн-банке или на портале «Госуслуг», это может указывать на то, что кто-то пытается скрыть личность или получить доступ к счету мошенническими методами.
Также к подозрительным стали относить ситуация, когда в банкомате происходит внесение наличных посредством токенизированной карты на счет человека, который за последние сутки уже переводил средства за границу на сумму свыше 100 тысяч рублей.
Еще одним подозрительным признаком стали переводы лицам, с которыми за последние шесть месяцев не было никаких финансовых связей. Особенно если такой перевод был сделан в течение последних 24 часов после перевода самому себе на сумму, превышающую 200 тысяч рублей.
Эксперт портала «Банки.ру» Гаянэ Замалеева объяснила, что теперь проверки операций больше фокусируются на необычных сценариях, которые могут указывать на неправомерные действия. Например, подозрительными считаются регулярные переводы разным людям, особенно если ранее такие операции не проводились, или серии платежей, которые повторяются одинаковыми формулировками, что может указывать на автоматическую обработку транзакций.
Дополнительным признаком служит перевод средств на новых получателей. Если раньше деньги отправлялись только знакомым или проверенным лицам, то осуществление крупных переводов новым контактам теперь вызывают повышенное внимание банков.
В случае таких операций банк может приостановить перевод до выяснения обстоятельств. Также всё чаще стали запрашивать подтверждение родственных связей при регулярных переводах между людьми, которые не входят в ближайшее окружение.
Эксперт подчеркивает, что для снижения риска блокировки необходимо соблюдать простые правила. Важно избегать использования шаблонных или неестественных формулировок в назначениях платежей между физическими лицами, особенно если эти операции не соответствуют реальной ситуации.
Не стоит дробить крупные суммы на множество мелких переводов, чтобы не выглядеть подозрительно. Все операции должны быть логичными и понятными по смыслу, а при необходимости важно иметь возможность подтвердить источник средств и родственные связи.