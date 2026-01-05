Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске продается популярный семейный ресторан в Калининском районе

В Калининском районе Челябинска выставили на продажу семейный ресторан, который пользуется популярностью у горожан. Об этом говорится в объявлении.

Ресторан ищет нового владельца.

В Калининском районе Челябинска выставили на продажу семейный ресторан, который пользуется популярностью у горожан. Об этом говорится в объявлении.

«Продается действующий семейный ресторан на проспекте Героя России Родионова, 19. Цена — 9 500 000 рублей», — сообщается на сайте Avito. Уточняется, что владелец прощается с заведением, так как у него не хватает времени на этот бизнес-актив.

Ранее в Челябинске на продажу выставили бар-ресторан «Республика», в котором каждые выходные выступают рокеры. За заведение собственник просил 22 миллиона рублей.