Владивосток снова встретил Новый год мусорным коллапсом

Например, отходы на придомовых контейнерных площадках в районе дома № 30 по улице Давыдова, у дома № 7 по улице Кирова, в малоэтажном жилом секторе на Садгороде, в районе ЖК «Прибрежный» на улице Мусоргского и ЖК «Академгородок» на проспекте 100-летия Владивостока копятся с 30 декабря, на Светланской, 155 — с 29 декабря. С площадки у домов № 35 и № 51 «а» на Народном проспекте мусор также не вывозят уже неделю, хотя наледь на подъездных путях уже растаяла. Прошлогодний мусор остаётся в контейнерах на Енисейской, 21 и Русской, 73, на чётной стороне улицы Толстого, а печальный рекорд по продолжительности невывоза отходов, вероятно, удерживает двор дома № 28 по улице Анны Щетининой, куда мусоровоз последний раз заезжал 8 декабря 2025 года.