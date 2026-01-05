Владивосток снова встретил Новый год мусорным коллапсом

Снегопада на каникулах пока не случилось, а гололёд и снежный накат, образовавшиеся после снегопада 23 декабря, на большей территории города либо были наконец убраны коммунальщиками, либо самоликвидировались на солнце. Но во многих районах города сохраняются залежи бытовых отходов, которые так никто и не вывез. Причём по некоторым адресам мусор не забирали ещё с декабря.
Например, отходы на придомовых контейнерных площадках в районе дома № 30 по улице Давыдова, у дома № 7 по улице Кирова, в малоэтажном жилом секторе на Садгороде, в районе ЖК «Прибрежный» на улице Мусоргского и ЖК «Академгородок» на проспекте 100-летия Владивостока копятся с 30 декабря, на Светланской, 155 — с 29 декабря. С площадки у домов № 35 и № 51 «а» на Народном проспекте мусор также не вывозят уже неделю, хотя наледь на подъездных путях уже растаяла. Прошлогодний мусор остаётся в контейнерах на Енисейской, 21 и Русской, 73, на чётной стороне улицы Толстого, а печальный рекорд по продолжительности невывоза отходов, вероятно, удерживает двор дома № 28 по улице Анны Щетининой, куда мусоровоз последний раз заезжал 8 декабря 2025 года.
Отметим, что заявления о проблемах с вывозом отходов на улицах Кирова, Давыдова и Русской появились в чате мэра уже после того, как от лица мэрской пресс-службы появилось сообщение о «мусорном коллапсе» в Советском районе Владивостока и о принятых мерах по его устранению. Горожан информировали, что новая подрядная организация, приступившая к вывозу мусора 1 января, не смогла должным образом организовать работу, поэтому в администрации было принято решение о дополнительном направлении четырех единиц техники городских служб для оперативного вывоза мусора в Советском районе.
Сахалинская, 54а (но жильцы отмечают, что проблем двору добавляет ещё и дворник, который не занимается подготовкой мусора к вывозу — не тарирует его и не перевязывает, из-за чего отходы разлетаются по соседним придомовым территориям).