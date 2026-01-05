«Тяжелый люкс» по-уральски: топ-5 самых дорогих коттеджей Челябинской области 2025 года

Цена: 290 000 000 рублей. Лидер нашего рейтинга — абсолютный рекордсмен по цене и площади. Этот особняк стоит почти в два раза дороже ближайшего конкурента. Речь идет о доме площадью 1736 квадратных метров. Для сравнения: это примерно 35 стандартных «двушек». Дом позиционируется как семейная резиденция с «продуманной инфраструктурой». Внешний вид внушает трепет: фасад отделан натуральным дагестанским песчаником ручной работы. Это тот случай, когда дом выглядит как крепость, но с окнами из натурального дерева. Внутри — размах, достойный монархических особ. Высота потолков достигает 4 метров, а в условиях второго света — впечатляющие 8,5 метра. Функционал дома позволяет не выходить из него годами: здесь есть свой бассейн, зимний сад для прогулок, бильярдная, домашний кинотеатр и спортзал. Для тех, кто устал от роскоши внутри, на улице предусмотрена летняя кухня с мангалом.