«Тяжелый люкс» по-уральски: топ-5 самых дорогих коттеджей Челябинской области 2025 года

Дорогие особняки ищут новых хозяев в Челябинской области.
В то время как рынок недвижимости штормит, ипотечные ставки бьют рекорды, в Челябинской области существует мир роскоши и уюта. Здесь не учитываются квадратные метры, чтобы переместить стиральную машину, а измеряют длину бассейнов и высоту потолков во «втором свете». URA.RU проанализировало рынок элитного жилья по данным сайта Avito и вот вам пятерка самых дорогих особняков региона. Спойлер: вам понадобится минимум 100 миллионов рублей и любовь к спа-процедурам.
Каменный гигант на улице Вересковой в Челябинске.
В особняке имеется зимний сад.
Цена: 290 000 000 рублей. Лидер нашего рейтинга — абсолютный рекордсмен по цене и площади. Этот особняк стоит почти в два раза дороже ближайшего конкурента. Речь идет о доме площадью 1736 квадратных метров. Для сравнения: это примерно 35 стандартных «двушек». Дом позиционируется как семейная резиденция с «продуманной инфраструктурой». Внешний вид внушает трепет: фасад отделан натуральным дагестанским песчаником ручной работы. Это тот случай, когда дом выглядит как крепость, но с окнами из натурального дерева. Внутри — размах, достойный монархических особ. Высота потолков достигает 4 метров, а в условиях второго света — впечатляющие 8,5 метра. Функционал дома позволяет не выходить из него годами: здесь есть свой бассейн, зимний сад для прогулок, бильярдная, домашний кинотеатр и спортзал. Для тех, кто устал от роскоши внутри, на улице предусмотрена летняя кухня с мангалом.
Водный мир в «Лесном острове».
В бассейне можно заниматься плаванием.
Цена: 140 000 000 рублей. Местоположение: деревня Малиновка, КП «Лесной Остров». Второе место занимает проживание в одном из самых престижных поселков пригорода Челябинска. Этот дом площадью 1092 квадратов продавцы называют «оазисом комфорта и уникальной гармонии». Главная фишка этого лота — гигантская SPA-зона. Если в обычном фитнес-клубе дорожка бассейна часто составляет 25 метров, то здесь у вас личный 17-метровый бассейн. К нему прилагается полный джентльменский набор сибарита: джакузи, хамам, сауна и спортзал. Идеальный вариант для тех, кто ценит конфиденциальность и хочет поддерживать форму без посторонних взглядов.
Английский стиль и проект от Саблина.
Сауна является украшением дома.
Цена: 125 000 000 рублей. Местоположение: поселок Западный, КП «Холмс», улица Венская. На третьей строчке — дом в коттеджном поселке с говорящим названием «Холмс». Здесь площадь скромнее, чем у лидеров (всего 360 квадратов), но ставка сделана на стиль и качество. Классический особняк с панорамным остеклением и залитым светом пространством. Планировка продумана до мелочей: кухня-гостиная с камином и выходом на террасу, спальни с собственными санузлами и гардероб. Особого внимания заслуживает мастер-спальня, где рядом есть сауна. На участке в 16 соток расположен отдельный банный комплекс из клееного бруса. И это не просто сруб, проект, построенный по авторской разработке Саблина — ценители пара поймут, за что просят такие деньги.
Особняк с библиотекой и живописным видом.
В доме предусмотрели библиотеку.
Цена: 116 000 000 рублей. Местоположение: Челябинск, поселок Западный, улица Сиреневая. Четвертое место получает стильный особняк, который, по словам продавца, идеально «вписан в природный ландшафт». Дом расположен в лесном массиве, всего в 15 минутах от центра города, что обеспечивает баланс между природой и доступностью цивилизации. Коттедж четко зонирован. Первый этаж — это территория отдыха и спорта: бассейн 4×8 метров с противотоком (можно плыть на месте), русская баня, хамам и бильярдная с камином. Второй этаж — жилой, с разными спальнями. Изюминка проекта — открытая библиотека в холле и спальне второго уровня. Три балкона позволяют насладиться видом на лес с любой стороны дома.
«Крутое отопление» в особняке в Копейске.
В коттедже установлено современное отопление.
Цена: 100 000 000 рублей. Местоположение: Копейск, переулок Троицкий. Замыкает нашу великолепную пятерку самый неожиданный лот. Коттедж за 100 миллионов рублей находится не в элитных поселках Сосновского района, а в Копейске. Описание этого объекта самое лаконичное, но эмоциональное. Владелец, не расписывая разновидности мрамора, честно отдает предпочтение основным принципам: «центральная канализация» и «крутое отопление». Для частных домов это действительно весомые аргументы. Здание новое, с дизайнерским ремонтом. В комплекте идут гараж и баня. Появление такого объекта в Копейске по цене элитной недвижимости в «Тарасовке» или «Карповом пруду» говорит о том, что география роскоши в регионах расширяется.
Вывод:
Если у вас есть лишние 100−300 миллионов рублей, Челябинская область готова предложить вам жилье, из которого не захочется уезжать. Тенденция очевидна: наличие собственного бассейна и спа-комплекса становится обязательным условием для входа в элитный клуб. Ну, а простым смертным остается лишь любоваться дагестанским песчаником на фотографиях.