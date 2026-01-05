Автоэксперт объяснил, почему тарифы на ОСАГО выросли в два раза в Новосибирске

В Новосибирске стоимость ОСАГО увеличилась в два раза. Рост цен автостраховки прокомментировали в новосибирском отделении федерации автовладельцев России.
— С 9 декабря для Новосибирской области вырос тариф ОСАГО более, чем на 130%. Представители Центробанка РФ озвучивали данные об убытках автостраховых компаний более 2 млрд рублей. Кроме того, по данным автостраховщиков более 40% зарегистрированных автомобилей в Новосибирской области ездит без страховых полисов ОСАГО. Все вместе обусловило повышение стоимости ОСАГО, — сообщил КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков, глава новосибирского отделения Федерации автовладельцев России.
По данным автоэксперта, большинство водителей в Новосибирской области ездят без аварий — более 60%.