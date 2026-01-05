Экономист Васильев: к концу 2026 года ключевая ставка составит 14%

С 1 января 2025-го ключевая ставка ЦБ снизилась с 21% до 16%, то есть на пять процентных пунктов. В минувшем году Банк России уменьшал ее пять раз, в том числе — на итоговом заседании 19 декабря. Экономисты и финансовые аналитики, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что на первом заседании в 2026 году ЦБ сохранит ставку на уровне 16% или снизит ее до 15,5%. Какой будет средняя ключевая ставка в 2026-м и каких уровней ждать к концу года, что будет с вкладами, кредитами и рублем — в нашем материале.