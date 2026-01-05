Минимум пять автокомпаний могут покинуть российский рынок в 2026 году

В случае с Kaiyi есть и другие признаки скорого сворачивания ее деятельности: согласно данным на официальном сайте марки, у дилеров компании по всей России осталось в наличии всего 70 автомобилей четырех моделей, из них 19 машин доступно в Москве. При этом, в частности, среди седанов E5 до сих пор предлагаются машины 2023 года выпуска. Всего же дилеров у бренда в России — 17.