ГАИ сказала, что в Беларуси стоят на учете 4,5 миллиона автомобилей

Начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков рассказал, почему в Беларуси в 2025 году стало больше транспорта, сообщили на СТВ.
Глава ГАИ обратил внимание на то, что за год число транспорта в Беларуси увеличилось на 128 тысяч единиц.
— Вся цифра уже превысила 4,5 миллиона транспортных средств, состоящих на учете в Беларуси, — констатировал Ротченков.
Глава ГАИ отметил, что частично увеличение количества авто в республике связано и с тем, что в 2025-м свои первые удостоверения получили 74 тысячи белорусских водителей. И, что, в целом, растет благосостояние белорусов, в семьях становится больше транспортных средств.
Кстати, годом ранее в ГАИ говорили о том, что у белорусов есть уже 4,4 миллиона машин.
