ГАИ сказала, что в Беларуси стоят на учете 4,5 миллиона автомобилей

Глава ГАИ отметил, что частично увеличение количества авто в республике связано и с тем, что в 2025-м свои первые удостоверения получили 74 тысячи белорусских водителей. И, что, в целом, растет благосостояние белорусов, в семьях становится больше транспортных средств.