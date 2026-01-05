Ричмонд
ГАИ сказала, что в Беларуси стоят на учете 4,5 миллиона автомобилей

ГАИ сказала, сколько транспорта зарегистрировано в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Ротченков рассказал, почему в Беларуси в 2025 году стало больше транспорта, сообщили на СТВ.

Глава ГАИ обратил внимание на то, что за год число транспорта в Беларуси увеличилось на 128 тысяч единиц.

— Вся цифра уже превысила 4,5 миллиона транспортных средств, состоящих на учете в Беларуси, — констатировал Ротченков.

Глава ГАИ отметил, что частично увеличение количества авто в республике связано и с тем, что в 2025-м свои первые удостоверения получили 74 тысячи белорусских водителей. И, что, в целом, растет благосостояние белорусов, в семьях становится больше транспортных средств.

Кстати, годом ранее в ГАИ говорили о том, что у белорусов есть уже 4,4 миллиона машин.

При этом ГАИ уже предупредила о новом законе в Беларуси из-за роста одного вида ДТП.

А еще ГАИ сказала про штрафы и эвакуацию авто в Беларуси при уборке снега.