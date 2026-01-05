Ричмонд
Нацкомстат Узбекистана подсчитал, сколько текстильной продукции экспортировала республика

Эта цифра составила 7,3% от общего объема экспорта за первые 11 месяцев 2025 года.

Источник: Sputnik/Анна Желиховская

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Узбекистан экспортировал текстильную продукцию на $2,3 млрд за первые 11 месяцев прошлого года, сообщает Нацкомстат.

«По данным Национального комитета по статистике, в январе-ноябре 2025 года Узбекистан экспортировал текстильную продукцию на сумму около 2,3 миллиарда долларов. Это составляет 7,3% от общего объема экспорта», — говорится в сообщении.

В структуре экспорта текстильной продукции основную долю занимают готовые текстильные изделия (52%), также пряжа (28%).

В аналогичный период 2024-го республика выручила на продаже текстиля более $2,6 млрд, что составило 10,9% от общего объема экспорта.

В структуре экспорта текстильной продукции основную долю тогда занимали пряжа (43,3%) и готовые текстильные изделия (39,2%).